الركراكي فخور بلاعبيه رغم الهزيمة من كرواتيا ومودريتش لن يعتزل دوليا

عبر المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي عن فخره بما قدمه لاعبوه خلال كأس العالم على الرغم من خسارتهم مباراة المركز الثالث أمام كرواتيا بهدفين لهدف اليوم السبت.

ووصف الركراكي الخسارة ب"المستحقة" مشيراً على اكتساب الجيل الحالي من لاعبي المغرب الكثير من الخبرة خلال البطولة.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين (عن المنتخبات الكبرى). خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. كانت مباراة سيطروا فيها خلال الشوط الأول وارتكبنا الكثير من الأخطاء وعانينا من الكثير من الإرهاق.

"تحسّنا في الشوط الثاني لكنهم حافظوا على النتيجة... سنستيقظ غدا لنستوعب ما حققناه. عندما تخسر تكون دائماً خائباً لأننا منافسون.

"أعتقد أننا من بين أفضل اجيال إفريقيا لكننا لسنا الأفضل. قلت للاعبي أنه يتوجب عليهم الفوز بكأس أمم إفريقيا لنكون الأفضل في القارة. قبل أن تكون ملكاً في العالم يجب أن تكون ملكاً في بيتك".

وأضاف في تصريحات لقناة بي إن: "إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقاً لم يستسلم. سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء".

من جهته عبر مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش عن سعادته بتحقيق المركز الثالث.

وقال بعد المباراة: "إنها ميدالية برونزية لكنها بالنسبة لنا كميدالية ذهبية. كانت مباراة صعبة. أريد أن أهدي هذا الفوز إلى الرجل الذي هو أصل كل هذا +تشيرو+ (ميروسلاف) بلاجيفيتش. أيها الزعيم إنها لك! حتى لو فزت بخمس ميداليات، فستظل أنت مدرب المدربين".

مودريتش باق

وأكّد قائد منتخب كروتيا لكرة القدم لوكا مودريتش السبت أنه يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية على الأقل.

مودريتش خلال الاحتفال ببرونزية المونديال AP Photo

ورداً على سؤال حيال ما تبقى من مسيرته الدولية، قال نجم ريال مدريد الإسباني للتلفزيون الكرواتي "هذه هي الخطة. لن يكون من المنطقي عدم اللعب في دوري الأمم. وبعد ذلك سنرى ما سنفعله. أريد أن أبقى من أجل دوري الأمم".

ويعرف المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً أن كأس العالم المقبلة في 2026 ربما تكون هدفاً بعيداً جداً، لكنه يريد الاستمرار في ارتداء القميص التي تحمل اللونين الأحمر والأبيض.

وعاد حائز جائزة أفضل لاعب في العام عام 2018 إلى منصة التتويج في المونديال مع كرواتيا بعد المركز الثالث عام 1998 والوصافة في 2018.

وقال في هذا الصدد "لقد حققنا شيئاً كبيراً لكرة القدم الكرواتية. أردنا الذهب وكنا قريبين منه. في النهاية، سنعود إلى كرواتيا كمنتصرين".

وأضاف "كرواتيا ليست معجزة تظهر كل 20 عاماً. لقد أثبتنا أننا دوّامون. لا يمكن النظر إلينا كمفاجأة ولكن كقوة كروية".