كاشفًا عن عروض أخرى.. رونالدو بحفل تقديمه في نادي النصر: أنا فريد من نوعي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، أنّه لاعب "فريد" لانتقاله إلى السعودية، مشيراً إلى أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح بعد الانضمام لنادي النصر في صفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.

وقال رونالدو خلال تقديمه في مؤتمر صحافي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض: "أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى السعودية. حطّمت كافة الأرقام القياسية هناك في أوروبا وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا".

وتابع: "جئت الى هنا للفوز، لألعب، لأكون جزءاً من نجاحات البلد وثقافة البلد".

رونالدو خلال المؤتمر الصحافي -/AFP or licensors

وكشف رونالدو الذي حقق مسيرة مذهلة مع ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي أنه رفض عدداً من العروض من أوروبا وأماكن أخرى للانضمام إلى النصر.

وأردف ابن الـ37 عاماً: "مهمتي في أوروبا انتهت، تلقيت العديد من العروض من أوروبا، وأخرى من البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال".

وأضاف اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات: "حاولت العديد من الأندية التوقيع معي لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم، ولكن لأكون جزءاً من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحدياً".

ووقع رونالدو مع النصر عقداً حتى حزيران/ يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

أكد رونالدو، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة مع المنتخبات الوطنية وفي دوري أبطال أوروبا، أن كرة القدم قد تغيرت في "السنوات العشر والعشرين الماضية"، مستشهداً بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في الدور الأول من مونديال قطر 2022.

وتابع: "بالنسبة لي، المجيء إلى السعودية لا يعني نهاية مسيرتي. ولكي أكون صادقاً، لا يهمني على الإطلاق ما يقوله الناس".