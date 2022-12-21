نقل اللاعبين عبر مروحية.. ومواجهات بين الشرطة ومشجعين أرجنتينيين بسبب إلغاء جولة المنتخب بالحافلة

خرج الملايين من المشجعين للترحيب بالمنتخب الأرجنتيني، بطل مونديال قطر 2022 بقيادة أسطورته ليونيل ميسي، إلا أنّ معظمهم أصيبوا بخيبة بعد إيقاف مسار الحافلة المخصصة للمناسبة، والتي تنقل اللاعبين بسبب الحشود الهائلة، والاستعاضة عنها بجولة بالمروحية نُظمت على عجل.

وهتفت حشود كبيرة من المشجعين الفرحين بأبطالهم الثلاثاء طوال مسار العرض الذي يبلغ طوله 30 كيلومترًا من إحدى ضواحي بوينس آيرس إلى وسط العاصمة، لكنّ ذلك أدى إلى تقدم بطيء جدًا للحافلة.

واستمرت الحافلة في الزحف لحوالي 5 ساعات، حيث احتفلت الجماهير بالفوز المثير لمنتخبها بركلات الترجيح على فرنسا في نهائي كأس العالم، قبل اتخاذ قرار استبدال الحافلة بمروحية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي على تويتر: "كان من المستحيل الاستمرار على الأرض بسبب الزحف الشعبي".

حرمان المشجعين من لقاء أبطالهم

هذه الخطوة حرمت العديد من المشجعين، ومن بينهم أكبر حشد على الإطلاق إلى جانب المسلّة، أي النصب التذكاري أوبيليسك في وسط بوينس آيرس الذين انتظروا لساعات طويلة من أجل رؤية الأبطال.

وقالت مارتا أكوستا، 35 عامًا، التي سافرت إلى المدينة من إحدى الضواحي الجنوبية في الساعة 5:00 صباحًا: "أنا حزينة بعض الشيء لأننا لم نتمكن من رؤيتهم".

وألقى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم باللوم على الشرطة لقرار التخلي عن مسيرة النصر.

وقال تابيا على تويتر: "إنهم لا يسمحون لنا بالذهاب وتحية كل الناس حول أوبيليسك".

أصابت خيبة الأمل مشجعي المنتخب الأرجنتيني بسبب إلغاء رحلة الحافلة LUIS ROBAYO/AFP or licensors

وأضاف: "نفس الأجهزة الأمنية التي رافقتنا لا تسمح لنا بالاستمرار. أوجّه آلاف الاعتذارات باسم جميع اللاعبين الأبطال. إنه لأمر مخز".

وخيّم العديد من المحتفلين الذين يرتدون قمصان المنتخب الارجنتيني باللونين الأزرق والأبيض ويحملون الأعلام ويغنون ويرقصون ويطلقون الألعاب النارية، طوال الليل لحجز مكانهم على طول مسار العرض.

لكن بعد ثلاث ساعات من الموكب، بالكاد تمكنت الحافلة من التقدم لاكثر من ثلث المسار المخطط. وفي النهاية، اتُخذ القرار بوقف مسار الحافلة.

وقالت الشرطة إن ميسي والمدرب ليونيل سكالوني ولاعب الوسط رودريغو دي بول أخذوا معهم كأس العالم في رحلة بطائرة "هليكوبتر" فوق مواقع العرض الرئيسية، بما فيها المسلّة.

ثم استقل ميسي ولاعب الجناح أنخل دي ماريا طائرة خاصة إلى مسقط رأسهما في روزاريو، إلى جانب المهاجم باولو ديبالا.

اشتباكات مع الشرطة

بالعودة إلى بوينس آيرس، واصل الكثيرون الاحتفال، لكن بالنسبة لبعض المشجعين، كان تقليص مسار الحافلة أمرًا لا مفر منه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجلَين يحاولان القفز من جسر إلى حافلة اللاعبين. نجح أحدهما لكن الآخر أخطأ وسقط أرضًا وسط حشد من الناس.

وشهد مراسلو فرانس برس أنه مع حلول المساء، اندلعت اشتباكات طفيفة بين المشجعين - وبعضهم كان مخمورًا - والشرطة التي تحركت لإخلاء مجموعة صغيرة اقتحمت المنطقة المحيطة بالمنطقة الموازية للمسلّة.

استقل ميسي المروحية لإلقاء التحية على المشجعين STR/AFP or licensors

وتخلل الاشتباكات إلقاء الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي. وقالت شبكة "تي إن" إن 13 شخصًا اعتقلوا وأصيب ثمانية ضباط في الاشتباكات.

ولم تؤكد السلطات هذه الأرقام على الفور. لكن مسؤولي المدينة قالوا في وقت سابق إن 16 شخصًا نقلوا إلى المستشفى خلال هذا النهار.

وبعد وصولهم إلى بلادهم من قطر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أمضى اللاعبون وقتًا قصيرًا للراحة في مركز تدريب الاتحاد الأرجنتيني في ضاحية إيسيسا بالعاصمة.