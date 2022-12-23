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رياضة

وفاة لاعب إنجلترا وفولهام السابق جورج كوهين الفائز بكأس العالم 1966

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
كوهين والملكة إليزابيث قبل نهائي كأس العالم 1966
كوهين والملكة إليزابيث قبل نهائي كأس العالم 1966   -   حقوق النشر  AP Photo

 قال نادي فولهام يوم الجمعة إن لاعبه السابق جورج كوهين الفائز بكأس العالم 1966 لكرة القدم مع منتخب إنجلترا توفي عن 83 عاما.

وكان كوهين بدأ مسيرته الدولية في 1964 ولعب 37 مرة مع منتخب بلاده وأدى الظهير الأيمن دورا فعلا في تتويج المنتخب الوحيد بكأس العالم عندما فاز على نظيره الألماني 4-2 في الوقت الإضافي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير.

وأمضى كوهين مسيرته بالكامل في فريق واحد هو فولهام اللندني وشارك معه في 459 مباراة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فولهام "الجميع في نادي فولهام لكرة القدم يشعرون بحزن عميق على رحيل واحد من أعظم لاعبينا على الإطلاق وشخص مهذب هو جورج كوهين الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية".

وبعد أن قاد منتخب إنجلترا للخروج بشباك نظيفة في أول أربع مباريات في النهائيات بدأ كوهين الهجمة التي أدت لهدف الفوز 2-1 على البرتغال في قبل النهائي.

وكان كوهين واحدا من ثلاثة أعضاء في المنتخب الفائز بالكأس في 1966 على قيد الحياة إلى جانب بوبي تشارلتون وجيف هيرست.

AP Photo
كوهين (يسار) بصحبة غوردون بانكس وجيف هيرستAP Photo

وشارك ثلاثة لاعبين فقط في عدد أكبر من المباريات من كوهين مع فولهام وهم جوني هاينس (658) وإيدي لوي (511) وليس باريت (491). وتوقفت مسيرة كوهين في الملاعب مبكرا عندما كان عمره 29 عاما بسبب عملية جراحية في الركبة.

وفي 2016 أقام فولهام تمثالا لكوهين خارج ملعبه كريفن كوتيدج بمناسبة الذكرى 50 لفوزه بكأس العالم.

وحصل كوهين على وسام الإمبراطورية البريطانية (لقب فارس) بسبب خدماته التي قدمها لكرة القدم.