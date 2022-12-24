مونديال 2022: مقصية البرازيلي ريشارليسون ضد صربيا أجمل هدف في البطولة

حصد الهدف، الذي سجله البرازيلي ريشارليسون من مقصية في مرمى صربيا في أولى مباريات المنتخبين في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، جائزة أجمل هدف في البطولة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأحرز ريشارليسون هذه الجائزة بفضل تصويت الجمهور متفوقًا على تسعة أهداف أخرى مرشحة.

بعد عرضية من فينيسيوس جونيور في الجزء الخارجي لقدمه اليمنى تمكن ريشارليسون من السيطرة على الكرة بقدمه اليسرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية خلفية باليمنى في الشباك الصربية مسجلا هدفه الشخصي الثاني في المباراة التي انتهت بفوز "سيليساو" 2-0.

وهذا الهدف دفع بأحد المعلقين إلى القول "هذه هي البرازيل"، وجعل الجميع يعتقد أن رجال المدرب تيتي سوف يشعلون النهائيات بفنياتهم، وبسحرهم الكروي وارتجالهم، لكن، وعلى الرغم من بعض اللحظات الساحرة، تم إقصائهم من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

ريشارليسون Thanassis Stavrakis/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

واختار الجمهور هذه الاكروباتية على حساب عدة أهداف على غرار هدف السعودي سالم الدوسري في الفوز التاريخي ضد الأرجنتين، الهولندي كودي خاكبو ضد الإكوادور، الأرجنتيني إنسو فرنانديس ضد المكسيك، الكاميروني فنسان أبوبكر ضد صربيا، المكسيكي لويس تشافيس ضد السعودية وكذا الفرنسي كيليان مبابي ضد بولندا، ريشارليسون أيضًا ضد كوريا الجنوبية، الكوري سيونغ-هو بايك ضد البرازيل، والبرازيلي نيمار ضد كرواتيا.

بدأ فيفا في منح هذه الجائزة في 2006 ليخلف ريشارليسون بالتالي المكسيكي ماكسي رودريغيس، الأوروغوياني دييغو فورلان (2010)، الكولومبي خاميس رودريغيس (2014) والفرنسي بنجمان بافار (2018).