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رياضة

فيفا يختار الحكم هبة سعدية لتصبح أول فلسطينية تدير مباريات كأس العالم للسيدات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
هبة سعدية
هبة سعدية   -   حقوق النشر  اتحاد غرب آسيا لكرة القدم/فيسبوك

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار الحكم الدولي المساعد هبة سعدية لتكون أول فلسطينية ستشارك في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا العام القادم.

وكان فيفا قد اختار سعدية ضمن القائمة المبدئية والموسعة لحكام البطولة الشهر الماضي قبل أن تؤكد وفا واتحاد غرب آسيا لكرة القدم اختيارها ضمن القائمة النهائية اليوم.

وبرزت سعدية عبر مشاركتها في إدارة العديد من مباريات كرة القدم النسائية المحلية والقارية والدولية مثل مشاركتها في مباريات كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند في فبراير شباط الماضي.

ومن المقرر أن تتشارك أستراليا ونيوزيلندا في استضافة البطولة في يوليو تمووز أغسطس آب 2023 وهي أول كأس عالم لكرة القدم للسيدات ستضم 32 منتخباً.