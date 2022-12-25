مستشار لإردوغان يحمّل حزب العمال الكردستاني مسؤولية صدامات باريس عقب الهجوم على مركز ثقافي كردي

حمّل مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد حزب العمال الكردستاني مسؤولية الصدامات، التي شهدتها باريس بعد مقتل ثلاثة أكراد بإطلاق نار.

وقال مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم كالين في تغريدة، أرفقها بصور لسيارات محترقة: "هذا هو حزب العمال الكردستاني في فرنسا (...) المنظمة الإرهابية ذاتها التي تدعمونها في سوريا"، في إشارة واضحة إلى "وحدات حماية الشعب الكردية".

تصنّف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. وتندد أنقرة بدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية للمقاتلين الأكراد، المنضوين في وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصوّرها على أنها فرع لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

ولعبت وحدات حماية الشعب الكردية دورا محوريا في الحملة التي قادتها واشنطن ضد تنظيم داعش في سوريا. ولا تصنفها الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي على أنها منظمة إرهابية، وهي مسألة تثير توترا بشكل دائم مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.

وكتب كالين قوله: "إنه حزب العمال الكردستاني ذاته الذي قتل آلاف الأتراك والأكراد، وقوات الأمن على مدى السنوات الأربعين الماضية. يضرمون النيران اليوم في شوارع باريس. هل ستبقون صامتين؟".