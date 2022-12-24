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فرنسا

فيديو: صدامات عنيفة خلال احتجاجات الجالية الكردية على مقتل 3 في هجوم باريس

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بقلم:  يورونيوز
احتجاجات عنيفة للجالية الكردية بباريس بعد مقتل ثلاثة في هجوم عنصري على المركز الثقافي الكردي
احتجاجات عنيفة للجالية الكردية بباريس بعد مقتل ثلاثة في هجوم عنصري على المركز الثقافي الكردي   -   حقوق النشر  AP Photo/Lewis Joly

تجمع ممثلو الجالية الكردية في فرنسا في وسط باريس يوم السبت في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل ثلاثة أكراد في العاصمة الفرنسية.

وشهد التجمع اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة الفنرسية التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

ونفذ مسلح جرائم القتل في مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور يوم الجمعة في جزء مزدحم من الدائرة العاشرة في باريس.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاما قالت السلطات إنه أُخلي سبيله في الآونة الأخيرة انتظارا لمحاكمته على هجوم بسلاح أبيض استهدف مخيما للمهاجرين في باريس قبل عام.

وفي أعقاب اشتباك بين حشد غاضب والشرطة بعد ظهر الجمعة، دعا المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا على موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التجمع يوم السبت في ساحة الجمهورية، وهو مكان تقليدي للاحتجاجات في المدينة.

وتجمع عدة مئات في الساحة وكثير منهم حملوا أعلاما.

AP Photo
مسيرة الأكرادAP Photo

وقالت ممثلة الادعاء العام في باريس لور بيكيو يوم الجمعة إن الدوافع العنصرية المحتملة ستكون جزءا من التحقيق، لكن ممثلين عن الأكراد قالوا إنه ينبغي اعتبار الهجوم إرهابيا.

المصادر الإضافية • رويترز