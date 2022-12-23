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فرنسا

صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في مكان هجوم أوقع 3 قتلى من الأكراد بباريس

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات   -   حقوق النشر  AP Photo

استخدمت الشرطة الفرنسية عصر الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمّعوا قرب مركز ثقافي كردي في وسط باريس بعدما قتل أمامه مسلّح ثلاثة أشخاص ظهراً، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وبدأت الصدامات عندما حاول الحشد اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي توجّه إلى مكان الهجوم للاطّلاع على آخر مستجدّات التحقيق والتحدّث إلى الصحافيين.

وأطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا بدورهم مقذوفات باتجاهها وأحرقوا حاويات قمامة وأقاموا حواجز في الشارع.

وبعيد الساعة الخامسة بعد الظهر (16,00 ت غ) كانت الصدامات لا تزال جارية.

AP Photo
جانب من الاشتباكاتAP Photo
AP Photo
جانب من الاشتباكاتAP Photo
AP Photo
جانب من الاشتباكاتAP Photo