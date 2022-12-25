فيديو: خمسة قتلى على الأقل إثر سقوط حافلة في نهر في إسبانيا

يبذل عناصر الإنقاذ جهوداً كبيرة الأحد للعثور على ناجين بعد سقوط حافلة في نهر من جسر في غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، ما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل حتى الآن، بحسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

🔴 Cinco muertos, al menos un desaparecido y dos supervivientes tras caer un autobús al río Lérez en Pontevedra https://t.co/aR9o5WBEvt — EL PAÍS (@el_pais) December 25, 2022

ووقع الحادث السبت قبيل الساعة 21,30 (20,30 ت غ) في ليلة عيد الميلاد في بلدة سيرديدو-كوتوبادي القريبة من فيغو قرب الحدود مع البرتغال، بحسب السلطات المحلية.

وأعلنت إدارة الطوارئ في غاليسيا في تغريدة إنها انتشلت جثتي اثنين من ركاب الحافلة ليل السبت إلى الأحد. وأضافت أنه تم انقاذ شخصين آخرين أحدهما سائق الحافلة ونقلا إلى المستشفى.

عثر رجال الإنقاذ على ثلاثة جثث أخرى ظهر يوم الأحد، وفقًا لمتحدث باسم الحرس المدني.

وأوضح المتحدث لوكالة فرانس برس ان "العدد غير معروف بشكل دقيق" لأن السائق "غير متأكد" من عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.

وبحسب السلطات، فإن من بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم شابة من التابعية البيروفية كانت تعمل لدى شخص مسن في غاليسيا، وثلاثة إسبان يعيشون في المنطقة.

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ملتقطة من الجو للحافلة تغمرها مياه النهر الهائج.

الحافلة داخل النهر AFP

وأوضح متحدث باسم الحرس المدني في بونتيفيدرا، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي والبعيدة عن مكان الحادث بحوالي 30 كيلومترا، لوكالة فرانس برس أن الحادث وقع في مكان "عميق جداً" وبالتالي من الصعب الوصول إليه.

وأشار المتحدث إلى نشر معدات كبيرة للعثور على الركاب الثلاثة المفقودين. ولا تزال أسباب الحادث مجهولة حتى الآن. وجاءت اختبارات سائق الحافلة - الذي قدم معلومات إلى رجال الإنقاذ حول عدد الركاب الموجودين في السيارة - لتعاطيه الكحول والمخدرات سلبية، وفقا للحرس المدني.

وذكرت صحيفة "لا فوث دي غاليسيا" أن الحافلة كان تقل مجموعة من الأشخاص في طرق عودتهم من زيارة أقارب محتجزين في مركز سجن مونتيروسو بوسط غاليسيا.