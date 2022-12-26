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الصين

وزارة الدفاع التايوانية: 71 طائرة صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان خلال 24 ساعة

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بقلم:  يورونيوز
طائرات مقاتلة صينية خلال مناورات مشتركة بالقرب من تايوان في 7 أغسطس 2022.
طائرات مقاتلة صينية خلال مناورات مشتركة بالقرب من تايوان في 7 أغسطس 2022.   -   حقوق النشر  Gong Yulong/Xinhua

قالت وزارة الدفاع التايوانية يوم الاثنين إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع مواصلة بكين أنشطتها العسكرية، بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت الصين إنها أجرت "تدريبات هجومية" في البحر والمجال الجوي حول تايوان يوم الأحد ردا على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة. وعبرت الطائرات المشاركة في التوغل الأخير لفترة وجيزة خط المنتصف بمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية، وفقا لخريطة قدمتها وزارة الدفاع التايوانية. وقالت الوزارة إنه تم رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من تايوان.

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لإبعاد الطائرات الصينية.

وصعدت الصين ضغوطها في السنوات الأخيرة على‭‭ ‬‬الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي لقبول حكم بكين. وتقول حكومة تايوان إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

المصادر الإضافية • رويترز