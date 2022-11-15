شاهد: تايوان تظهر مسيراتها القتالية دعما لدفاعاتها

سعيا إلى تعزيز دفاعاتها، أظهرت جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي طائراتها المسيرة القتالية أمام وسائل الإعلام، وهي تتطلع إلى تعزيز أسطولها من المركبات الجوية المسيرة، لمجابهة تهديدات الصين العسكرية المتزايدة.

وقال المدير لدى معهد تشونغ شان للبحوث الجوية الحكومي تشي لي بين: "نتطلع إلى أن تكون المركبات الجوية القتالية المسيرة هي توجهنا المستقبلي".

ويوضح تشي لي بين أن للمركبات المسيرة وظيفة هامة جدا، تتمثل في قدرتها على رد أي عدو مرئي على أعقابه، أو موافات القوات التايوانية بأي معلومات عنه.

ويضيف المدير في المعهد قوله إن أي دولة لها الثقة والعزم، ستتخذ الخطوات اللازمة في مجال البحث والتطوير لإعداد نفسها، مبينا أن الطائرات القتالية المسيرة ستكون توجه تايوان المستقبلي، وأن الجزيرة اتخذت خطوات في ذلك الاتجاه في البحث والتكنولوجيا.