شاهد: انتشار أمني كثيف في الرقة بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية

بدأت قوات الأمن الكردية بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة في الرقة بسوريا، بعد هجوم دامٍ على المدينة يوم الإثنين الفائت. وتضمنت الإجراءات فرض حظر كامل للتجول وتنفيذ عملية تمشيط في الأحياء المجاورة للمنطقة التي تعرضت للهجوم.

قال مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية إن هجوم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية أسفر عن مقتل ستة أعضاء في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي لعبت دوراً بارزاً في القتال ضد التنظيم.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية تبنى سريعاً الهجوم الفاشل على السجن.

قال علي الحسن، المتحدث باسم الأسايش [قوات الأمن الكردية] في شمال شرق سوريا لوكالة أسوشييتيد برس إن مجموعة من خمسة أشخاص يُعتقد أنهم جزء من خلية نائمة لتنظيم الدولة، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، هاجموا نقاط تفتيش ونقاط حراسة لقوى الأمن الداخلي في الرقة.

وأشار علي الحسن إلى إنه خلال الاشتباكات التي تلت ذلك قُتل أحد المهاجمين واعتقل آخر كان يرتدي حزاماً ناسفاً وأضاف "كانوا يهدفون إلى خلق فجوة أمنية، لأن المركز بجوار سجن كان مقاتلو داعش مسجونين فيه".

وكانت شوارع مدينة الرقة خالية الثلاثاء، بسبب استمرار عمليات حظر التجول والتمشيط في مناطق متفرقة من المدينة وحولها. وتم إغلاق السوق المحلي والمتاجر والشركات وكان هناك عدد قليل جداً من الناس في الشوارع.

وتم دحر تنظيم الدولة الإسلامية من أراضٍ شاسعة كان يسيطر عليها في العراق وسوريا بعد حملة عسكرية ضخمة مدعومة من الولايات المتحدة استمرت لسنوات، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم نشطت في الآونة الأخيرة وقتلت عشرات العراقيين والسوريين في الأشهر الماضية.