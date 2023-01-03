شاهد: استقبال جنوني لرونالدو "الفريد" في نادي النصر السعودي

استقبل جمهور النصر الملقب في السعودية باسم "العالمي" لاعبه الجديد بجنون وسط أجواء احتفالية وألعاب نارية، فيما كان اسمه يدوي في ارجاء ملعب مرسول بارك في الرياض.

واجتمع رونالدو بلاعبي فريقه الجديد لدقائق فيما كان الجمهور يهتف باسمه بجنون في أجواء شديدة البرودة لكنها شديدة الحماسة.

وأشاد مقدم الحفل بـ"أعظم لاعب في التاريخ" فيما وصفه "مناسبة لا تحدث إلا مرة واحدة فقط".

وبعد ذلك بدقائق، دخل رونالدو مرتديًا قميص النصر الأصفر والأزرق إلى الملعب الذي فاضت جنباته بأكثر من 25 ألف متفرج وهي أقصى طاقته الاستيعابية.

وسار رونالدو بين صفين من الأطفال والفتيات الذين ارتدوا قمصان النصر، فيما أطلقت ألعاب نارية ودوت صيحات الجماهير "رونالدو رونالدو".

وحمل كثير من الجمهور أعلام صفراء كتب عليها بالأخضر "رونالدو" ورقمه المميز "7"، فيما لوّح البعض بأعلام بلده البرتغال.

والتحقت أسرة رونالدو به على منصة اقيمت في وسط الملعب، وهتف الجمهور باسم صديقته الاسبانية-الارجنتينية جورجينا رودريغس التي وضعت عباءة سوداء طويلة مفتوحة فوق ملابسها.

ووصل رونالدو وأسرته ومرافقوه مساء الثلاثاء إلى الرياض على متن طائرة خاصة.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر الأزرق والأصفر مع كلمات "هلا رونالدو".