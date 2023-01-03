ستولتنبرغ: دول حلف شمال الأطلسي ستناقش قريباً رفع مستوى إنفاقها الدفاعي‭ ‬

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.آي) إن دول الحلف ستناقش إنفاقها الدفاعي المستهدف في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تدعو فيه بعض الدول إلى جعل مستوى اثنين بالمئة المستهدف حالياً حداً أدنى للإنفاق.

ونقلت الوكالة عن ستولتنبرغ قوله في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء "بعض الحلفاء يؤيدون بشدة تحويل هدف اثنين بالمئة الحالي إلى حد أدنى"، مشيراً إلى أنه سيرأس المفاوضات التي ستُعقد لمناقشة الأمر.

وقال ستولتنبرغ "سنلتقي وسنعقد اجتماعات وزارية وسنجري محادثات في العواصم".

ووفقاً لوكالة الأنباء، لم يذكر ستولتنبرغ أسماء الدول التي تدعو إلى وضع هدف أكثر طموحاً.

وقال ستولتنبرغ إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق في موعد لا يتجاوز القمة الدورية المقبلة للحلف التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو-تموز.