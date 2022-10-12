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بولندا

شاهد: 12 طائرة أمريكية من طراز "رابتورز إف-22 تشارك في تدريبات لحلف شمال الأطلسي في بولندا

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بقلم:  يورونيوز
طائرة أمريكية من طراز رابتورز إف-22
طائرة أمريكية من طراز رابتورز إف-22   -   حقوق النشر  AFP

شاركت 12 طائرة أمريكية من طراز "رابتورز إف-22" في التدريبات التي نظمها حلف شمال الأطلسي في بولندا إلى جانب عدة طائرات مقاتلة على غرار طائرات إف-16 وميغ 29 وتايفونز العسكرية الإيطالية في قاعدة لاسك العسكرية. 

وستبقى طائرات الجيل الخامس الأمريكية في بولندا إلى غاية نهاية نوفمبر-تشرين الثاني وسط توترات مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وأوضح عمر نافيز غلمز أوغلو، العميد التركي في حلف شمال الأطلسي، أن الحلف شهد زيادة في أنشطة القوات الجوية الروسية منذ بدء الغزو في فبراير-شباط الماضي.

المصادر الإضافية • أ ف ب