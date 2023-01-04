English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

رياضة

زلة لسان رونالدو المحرجة تحدث تفاعلاً ... فماذا قال؟

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
حفل تقديم رونالدو في ملعب النصر ستاد مرسول بارك
حفل تقديم رونالدو في ملعب النصر ستاد مرسول بارك   -   حقوق النشر  -/AFP or Licensors

أحدث نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو زوبعة من التعليقات وردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، في أول ظهور له مع ناديه الجديد، نادي النصر السعودي، عقب تصريح أخطأ فيه باسم البلد الذي انتقل للعب والعيش فيه.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي بمدينة الرياض، إنه جاء إلى "جنوب إفريقيا من أجل التغيير ..." بدلاً من أن يقول (إلى السعودية).

زلة اللسان المحرجة للنجم الحاصل على خمس كرات ذهبية مرت في المؤتمر دون أن ينتبه لها ودون أن يصححها أحد.

وانتقل رونالدو إلى صفوف نادي النصر في عقد كبير جدا حسب ما جاء في التقارير الصحفية حيث سيلعب لمدة موسمين. وتم تقديمه إلى الجمهور في الرياض خلال حفل كبير وصفه البعض بـ"الجنوني".