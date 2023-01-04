زلة لسان رونالدو المحرجة تحدث تفاعلاً ... فماذا قال؟

أحدث نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو زوبعة من التعليقات وردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، في أول ظهور له مع ناديه الجديد، نادي النصر السعودي، عقب تصريح أخطأ فيه باسم البلد الذي انتقل للعب والعيش فيه.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي بمدينة الرياض، إنه جاء إلى "جنوب إفريقيا من أجل التغيير ..." بدلاً من أن يقول (إلى السعودية).

زلة اللسان المحرجة للنجم الحاصل على خمس كرات ذهبية مرت في المؤتمر دون أن ينتبه لها ودون أن يصححها أحد.

وانتقل رونالدو إلى صفوف نادي النصر في عقد كبير جدا حسب ما جاء في التقارير الصحفية حيث سيلعب لمدة موسمين. وتم تقديمه إلى الجمهور في الرياض خلال حفل كبير وصفه البعض بـ"الجنوني".