ماكدونالدز تغادر كازخستان بسبب نقص اللحوم الروسية

أعلنت شركة ماكدونالدز العملاقة للوجبات السريعة، إنها ستغلق أبوابها في كازاخستان بسبب قيود التوريد.

وقالت ماكدونالدز كازاخستان على موقعها الإلكتروني: "ستتوقف سلسلة مطاعم الوجبات السريعة التي تديرها شركة Food Solutions عن عملها تحت العلامة التجارية لماكدونالدز في كازاخستان بسبب قيود التوريد".

وكانت ماكدونالدز قد أفتتحت أول مطعم لها في دولة آسيا الوسطى الشاسعة في عام 2016.

وقامت بتشغيل 24 مطعماً بما في ذلك في العاصمة أستانا والمركز المالي ألماتي، بالإضافة إلى المدن الإقليمية في أتيراو وأكتوبي وكوستاني وكارانجادا.

ووفقاً للبيان الصحفي، وظفت 2000 شخص في كازاخستان.

وقالت الشركة "سيتم الإعلان عن افتتاح مطاعم وجبات سريعة جديدة تحت اسم جديد في المستقبل القريب".

ولم يشر البيان إلى العقوبات الهائلة المفروضة على روسيا المجاورة أو الصراع في أوكرانيا.

وكافحت بعض الشركات للعمل كالمعتاد وسط الاضطرابات الاقتصادية في المنطقة.

كالعديد من عمالقة العلامات التجارية الغربية، غادرت ماكدونالدز روسيا المجاورة العام الماضي بعد غزو الكرملين لأوكرانيا.

في روسيا، اشترى رجل الأعمال الروسي ألكسندر جوفور ماكدونالدز، التي كان يعمل بها 62 ألف عامل، وأطلق عليها اسم "Delicious. Full Stop".

كما غادرت ماكدونالدز سوق بيلاروسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي بسبب الصراع في أوكرانيا.

ويسلط هذا الخروج الضوء على مشكلات الإمداد التي واجهتها شركات كثيرة بكازاخستان في أعقاب الحرب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو التي تلت ذلك. وروسيا المجاورة لكازاخستان هي شريكها التجاري الرئيسي.

وكانت ماكدونالدز قد أعلنت عن خروجها من روسيا، بعد أكثر من 30 عاماً من التواجد في السوق الروسية. وافتتح أول فرع من ماكدونالدز في ساحة بوشكين وسط موسكو، وذلك عام 1990.