التونسية أنس جابر تتعثر أمام نوسكوفا قبيل نهائي بطولة أديليد للتنس

خسرت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالمياً، أمام ليندا نوسكوفا 6-3 و1-6 و6-3 يوم السبت لتتأهل اللاعبة التشيكية القادمة من الأدوار التمهيدية إلى نهائي بطولة أديليد الدولية للتنس، حيث تواجه المصنفة الثانية في البطولة أرينا سبالينكا.

ووصلت نوسكوفا (18 عاماً) إلى نهائي إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات للمرة الأولى بعدما أطاحت بثاني لاعبة مصنفة ضمن أفضل عشر لاعبات في العالم بعد تغلبها على داريا كاساتكينا.

وفي الدور السابق، تغلبت نوسوكوفا على فيكتوريا أزارينكا التي فازت بلقبين في بطولة أستراليا المفتوحة.

أنس جابر خلال مباراة دور الستة عشر في بطولة أديلايد الدولية للتنس في أديليد، أستراليا، 5 يناير 2023 Kelly Barnes/AP

وعانت أنس، وصيفة بطلة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة 2022، من آلام في أسفل الظهر في بداية المباراة وخسرت إرسالها مبكراً لتتأخر بمجموعة واحدة دون رد قبل أن تطلب تدخل المعالج.

وبعدها، بدت أنس أفضل حالاً إذ خسرت شوطاً وحيداً في طريقها لحسم المجموعة الثانية 6-1 لكنها تأخرت بكسر للإرسال في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة وحافظت اللاعبة التشيكية على هدوئها لتحسم المواجهة.

أنس جابر تتلقى العلاج خلال مباراة نصف النهائي ضد التشيكية ليندا نوسكوفا في بطولة أديلايد الدولية للتنس في أديليد، أستراليا، يناير 2023 Kelly Barnes/AP

وستسعى سبالينكا لإيقاف اللاعبة الشابة في النهائي الذي يقام يوم الأحد، بعدما فازت بسهولة على إيرينا-كاميليا بيجو 6-3 و6-2 لتتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ فوزها على آشلي بارتي في نهائي مدريد 2021.

وقالت سبالينكا "أنا سعيدة بالمستوى الذي قدمته اليوم، خاصة بأسلوب لعبها المختلف. إنها تلعب... بأسلوب مختلف لذا فأنا سعيدة جداً بقدرتي على الفوز".

جوف أمام ماساروفا في نهائي أوكلاند

قدمت كوكو جوف المصنفة الأولى في البطولة أداء قوياً لتفوز 6-صفر و6-2 على دانكا كوفينيتش بقبل نهائي بطولة أوكلاند وتصل إلى النهائي للمرة الأولى منذ حلت وصيفة لبطلة فرنسا المفتوحة 2022.

وتواجه اللاعبة الأمريكية منافستها الإسبانية ريبيكا ماساروفا، بطلة فرنسا المفتوحة للناشئات 2016، بعدما تغلبت على البلجيكية القادمة هي الأخرى من الأدوار التمهيدية يسالين بونافنتور 6-3 و6-3.