ألكاراس يستعيد صدارة تصنيف لاعبي التنس من ديوكوفيتش

بقلم: يورونيوز

استعاد الاسباني كارلوس ألكارس الاثنين صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب من الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد يوم من تتويجه بأول ألقابه على الاراضي العشبية، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

تستمر المطاردة على عرش التصنيف بين اللاعبَين، إذ استعاد ألكاراس الذي بدأ العام مصنفًا أولا، الصدارة من الصربي للمرة الثالثة منذ كاون الثاني/يناير بعد تتويجه الاحد بدورة كوينز البريطانية.

وكان ديوكوفيتش عاد الى القمة بعد تتويجه في رولان غاروس مطلع الشهر محققًا لقب ثالث وعشرين قياسي في البطولات الكبرى، قبل أن يستعيدها الاثنين الاسباني الذي بات يتقدم على منافسه بفارق 80 نقطة.

وبذلك، سيدخل ألكاراس الذي حقق لقبه الخامس هذا العام والحادي عشر في مسيرته، منافسات ويمبلدون وهو المصنف أول على حساب ديوكوفيتش حامل اللقب والساعي للتويج مرة ثامنة في لندن لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر.

ويأمل ألكاراس (20 عامًا) في أن يمنحه هذا التتويج الاول على العشب، في ثالث مشاركة له فقط على هذه الارضية، دافعًا في ويملبلدون بعد أن خسر في الدور ثمن النهائي العام الماضي وفي الثاني في 2021.

وشهد ترتيب العشرة الاوائل تغييرًا واحدًا آخر هو تقدم الايطالي يانيك سينر الى المركز الثامن على حساب الاميركي تايلور فريتز الذي بات تاسعًا.

وتقدم الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 22 مركزًا الى المرتبة 26 بعد تتويجه في دورة هاله الأحد بثاني ألقابه فقط في مسيرته على حساب الروسي أندري روبليف.

بطولة السيدات وتصدر البولندية ايغا شفيونتيك

لدى السيدات، شهد تصنيف العشر الاوليات الذي لا تزال تتصدره البولندية ايغا شفيونتيك عودة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إليه وتحديدًا الى المركز العاشر، بعد وصولها الى نهائي دورة برمينغهام الاحد حيث خسرت ضد اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وجاء تقدم التشيكية، بطلة رولان غاروس 2021، على حساب البرازيلية بياتريز حداد مايا التي تراجعت الى المركز الثالث عشر.

كما تقدمت الاميركية جيسيكا بيغولا الى المركز الرابع على حساب الفرنسية كارولين غارسيا التي أصبحت خامسة.

ولا تزال التونسية أنس جابر في المركز السادس وتدخل ويمبلدون طامحة للقب بعد أن حلت وصيفة العام الماضي للكازاخستانية ايلينا ريباكينا.

وتحتل المصرية ميار شريف المركز 31.

في ما يلي قائمة اللاعبين العشرة الاوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 7675 نقطة (+1)

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 7595 (-1)

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 5890

4. كاسبر رود (النروج) 4960

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4670

6. هولغر رونه (الدنمارك) 4510

7. أندري روبليف (روسيا) 4255

8. يانيك سينر (إيطاليا) 3345 (+1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3310 (-1)

10. فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3085

في ما يلي قائمة اللاعبات العشرة الاوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8940 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8066

3. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5090

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4905 (+1)

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4845 (-1)

6. أنس جابر (تونس) 3492

7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3305

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3301

9. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3101

10. باربورا كرايتشيكوفا (الجمهورية التشيكية) 2830 (+2)