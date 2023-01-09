الويلزي غاريث بايل يعلن اعتزاله اللعب نهائياً

أعلن النجم الويلزي غاريث بيل اعتزاله كرة القدم اليوم الإثنين، كاشفاً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيعتزل اللعب في صفوف النادي وكرة القدم الدولية.

وقال كابتن ويلز البالغ من العمر 33 عاماً لمتابعيه: "بعد تفكير ودراسة متأنية، أعلن تقاعدي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق"أشعر بأنني محظوظ بشكل لا يصدق لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها. لقد أعطتني حقاً بعضاً من أفضل لحظات حياتي".

ويعدّ بيل الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده برصيد 111 مباراة حيث قاد ويلز إلى نهائيات كأس أوروبا مرتين عامي 2016 و2021 وإلى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الأولى منذ 1958.

كذلك يحمل بيل لقب الهداف الناريخي لويلز برصيد 41 هدفاً.

وأحرز في صفوف ريال مدريد الإسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال تسع سنوات أمضاها معه (2013-2022).

وخاض بيل اللاعب السابق ساوثمبتون وتوتنهام وريال مدريد ولوس أنجليس إف سي، آخر مباراة له في صفوف منتخب بلاده في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد إنجلترا في دور المجموعات من مونديال قطر.