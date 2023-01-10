شاهد: غرق عدد من البلدات في كاليفورنيا الأمريكية بسبب العواصف

أصدر مسؤولو الإطفاء أوامر إخلاء فورية يوم الإثنين، لجميع سكان مونتسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة، بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، بسبب سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة في الآونة الأخيرة.

وأظهرت مقاطع مصورة التُقطت بطائرات درون غرق بلدة جيلروي شمالي كاليفورنيا جزئياً تحت الماء، بسبب العاصفة الأخيرة.

كما غمرت المياه أجزاء من الطريق السريع، حيث كان بعض السائقين يتنقلون من خلال مياه الفيضانات.

آثار العاصفة في كاليفورنيا JOSH EDELSON/AFP

ويُتوقع أن يستمر هطول الأمطار في اليومين المقبلين، بعد أن أدت عواصف الأسبوع الماضي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف.

وأصدر الرئيس جو بايدن إعلاناً طارئاً يوم الإثنين لدعم الاستجابة للعواصف وجهود الإغاثة في أكثر من 12 مقاطعة.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الأحد الماضي، مقتل 12 شخصاً نتيجة الفيضانات، محذراً من أن عواصف هذا الأسبوع قد تكون أكثر خطورة، داعياً الناس إلى البقاء في منازلهم.

وتأتي هذه الأحداث بعد خمس سنوات من انهيارات أرضية وقعت في منحدرات التلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً في كانون الثاني/ يناير 2018.