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اليابان

اليابان: اتهام المشتبه به في اغتيال شينزو آبي بالقتل وقد يحكم عليه بالإعدام

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لتيتسويا ياماغامي المتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، مركز الشرطة في نارا، غرب اليابان، 10 يوليو 2022.
صورة أرشيفية لتيتسويا ياماغامي المتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، مركز الشرطة في نارا، غرب اليابان، 10 يوليو 2022.   -   حقوق النشر  Nobuki Ito/Kyodo News

وجه المدعون اليابانيون الجمعة إلى الرجل الموقوف بشبهة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تهمتي القتل وانتهاك قوانين مراقبة الأسلحة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان تيتسويا ياماغامي (42 عاما) اوقف فور مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق بالرصاص في تموز/يوليو الماضي بينما كان يلقي خطابًا في الحملة الانتخابية في مدينة نارا في غرب البلاد.

وكان ياماغامي خضع لتقييم نفسي استمر أشهرا وانتهى خلال الأسبوع الجاري. وقد نقل مجددا إلى مركز للشرطة في نارا.

وقالت وسائل الإعلام وبينها صحيفتا يوميوري وكيودو نيوز إن ياماغامي متهم بالقتل وانتهاك قوانين مراقبة الأسلحة، وقد يحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.

ورفض مكتب المدعي العام في مقاطعة نارا التعليق على القضية في اتصال لوكالة فرانس برس.

واعترف ياماغامي بقتل آبي حسب وسائل إعلام محلية بينما يظهر في الصور التي التقطت في مكان الحادث وهو يطلق النار من سلاح محلي الصنع على ما يبدو. وقال إنه استهدف آبي بسبب علاقات بين رئيس الوزراء السابق وكنيسة التوحيد.

يُعتقد أن ياماغامي استاء من الكنيسة بسبب تبرعات كبيرة قدمتها والدته للطائفة وأدت إلى إفلاس عائلته.

المصادر الإضافية • أ ف ب