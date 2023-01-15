ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى 3.3% في ديسمبر بسبب زيادة أسعار السكن والكهرباء والوقود

أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 3.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 2.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الأسعار قفزت 0.3 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول بالمقارنة مع زيادة شهرية بنسبة 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي تمثل 25.5 بالمئة من سلة أسعار المستهلكين، 5.9 بالمئة على أساس سنوي و0.9 بالمئة بالمقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني.

وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1 بالمئة.

وتراجعت أسعار الغذاء والمشروبات، والتي شكلت الدافع الرئيسي للتضخم خلال أوقات كثيرة العام الماضي، 0.1 بالمئة على أساس شهري لكنها لا تزال أعلى بنسبة 4.2 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر كانون الأول 2021.

وقالت الهيئة في بيان منفصل إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لعام 2022 ارتفع 2.5 بالمئة بالمقارنة مع 2021 متأثرا على نحو رئيسي بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات 3.7 بالمئة وأسعار النقل 4.1 بالمئة بسبب وزنها في المؤشر.

وأضافت أن فئة الإسكان زادت 1.8 بالمئة في 2022 بسبب زيادة إيجارات الإسكان 2.0 بالمئة.

كانت وزارة المالية قد قالت في بيان ميزانية عام 2023 إنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم 2.6 بالمئة في المتوسط في نهاية 2022.