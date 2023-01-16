مجزرة في دنيبرو الأوكرانية والأطلسي يعد بتزويد كييف مزيدا من الأسلحة الثقيلة

وعد حلف شمال الأطلسي الأحد بتزويد أوكرانيا مزيدا من الأسلحة الثقيلة الغربية "في المستقبل القريب"، بينما تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "ديناميكية إيجابية" لقواته على الجبهة.

توازيا، كانت فرق الإنقاذ لا تزال تحاول مساء الأحد العثور على ناجين بين أنقاض مبنى في دنيبرو في شرق أوكرانيا تعرّض السبت لضربة روسية أدّت إلى مقتل 30 شخصاً على الأقلّ. ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد إن بوتين "بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة" عند غزو أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية "نرى أخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة"، و"خسائرهم الفادحة".

وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع للدول الغربية في ألمانيا في 20 كانون الثاني/يناير لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف، "إن التعهدات (الغربية) الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب".

ولطالما تردّدت الدول الغربية في إرسال كميات اضافية من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، خشية الانجرار إلى الحرب. لكن مطلع الشهر، تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرّعة أميركية من طراز برادلي وعدد من مدرّعات "ا ام اكس-10" الفرنسية.

وتعهدت المملكة المتحدة السبت إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة"، لتصبح بذلك أول دولة تلتزم تقديم هذا النوع من الدبابات لمساعدة كييف في مواجهة القوات الروسية.

وأكّدت الخارجية الروسية السبت أن إرسال لندن دبابات ثقيلة لكييف "لن يسرع أبداً إنهاء الأعمال العدائية العسكرية، بل سيكثفها فحسب".

وكانت كييف تلقت من حلفائها نحو 300 دبابة سوفياتية الصنع، لكن لم تتلق بعد دبابات غربية الصنع.

وأعلنت بولندا الأربعاء استعدادها لتزويد كييف 14 دبّابة متطوّرة من نوع "ليوبارد-2" ألمانية الصنع، الأمر الذي يتطلب موافقة برلين.