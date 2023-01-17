شاهد: لاعبو بايرن ميونخ يقودون السيارات فوق جليد مرتفعات تيرول في النمسا

أمضى لاعبو نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين بمرتفعات تيرول الجبلية في النمسا حيث مارسوا قيادة السيارات فوق الجليد. ويأتي هذا فيما يستعد فريق المدرب يوليان ناغيلزمان لاسئناف موسمه الكروي بعد فترة التوقف الشتوي.

ويعاود متصدر جدول الترتيب نشاطه بمواجهة لايبزيغ يوم الجمعة المقبل، فيما ستكون مباراته الأولى أوروبياً أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري الأبطال يوم 14 فبراير.

وقال اللاعب جمال موسيالا: "نعم، نحن جميعًا نمرح هنا. من الجيد أن نرى الجميع يكافح من أجل عملية الجرّ أيضًا، ولا أعرف، أشياء مثل هذه تجمع أعضاء الفريق معًا".

قبيل أيام قليلة من المباراة الأولى في الدوري الألماني بعد العطلة الشتوية، كانت هذه الجولة بمثابة فرصة للاعبين لتمضية "أوقات" في جو مريح بعد المعسكر التدريبي.

وفي جوّ يسوده المرح، أوضح المدربون المحترفون لنجوم كرة القدم طرق القيادة بثقة أكبر من خلال تحكم اللاعبين في سيارتهم بكل أمان حتى فوق الجليد.

وقال ألفونسو ديفيز: "بالنسبة لبقية الموسم، نحاول فقط البقاء بصحة جيدة. نحاول مساعدة الفريق قدر الإمكان والفوز بمعظم مبارياتنا ونأمل أن نفوز بالدوري وبالكأس الألماني لكرة القدم وبدوري أبطال أوروبا أيضًا، في انتظار إستئناف البوندسليغا".