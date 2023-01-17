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إسبانيا

شاهد: خيولٌ ترقص وسط ألسنة اللهب في مهرجان "لوميناريس" الإسباني

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بقلم:  Hassan Refaei
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان   -   حقوق النشر  AP Photo

في طقس احتفالي يغمره دخان تنفثه ألسنةُ لهب تتراقص برشاقةٍ تحت سنابك الخيل، افترش مهرجان "لوميناريس" السنوي شوارع قرية سان بارتولوميه دي بيناريس القريبة من العاصمة الإسبانية يوم أمس الاثنين.

وفي مهرجان "لوميناريس" يمتطي الخيّالة خيولهم ويقتحمون بها النيران اعتقاداً منهم بأن ذلك يُطهرها ويحصنها ضد الأذى والمرض خلال الـ12 شهراً القادمة.

ويُنظم المهرجان في منطقة كاستيلا ليون وسط القرية كل عام في السادس عشر من شهر كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي يسبق عيد القديس أنطونيوس العظيم، الذي يعدّ شفيع مربّي الحيوانات.

المصادر الإضافية • أ ب