حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد مغني الراب المغربي "الكراندي طوطو"

قضت محكمة مغربية الأربعاء بسجن مغني الراب الشهير "الكراندي طوطو" 8 أشهر مع وقف التنفيذ، لإدانته بتهم "السب والتشهير والتهديد"، على خلفية تصريحات له حول استهلاك الحشيشة، وفق ما أفاد دفاعه.

وقال محاميه عبد الفتاح زهراش، إن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فرضت عليه أيضا غرامة 50 ألف درهم (قرابة 5 آلاف دولار) للمطالبين بالحق المدني، معربا عن "ارتياحه جزئيا لهذا الحكم".

وكانت النيابة العامة لاحقت طه الفحصي (26 عاما)، الشهير بلقبه الفني "الكراندي طوطو"، في تشرين الأول/أكتوبر بتهم "السب والتشهير والتهديد". واستندت الملاحقة، على الخصوص، على شكوى تقدم بها صحافي مغربي مقيم ببلجيكا بتهمة "الترويج لاستهلاك المخدرات"، فضلا عن "القذف" و"التهديد" و"الإخلال بالحياء".

"نعم أدخن الحشيشة وماذا بعد؟"

جرى ذلك على خلفية تنابز بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتقاد هذا الصحافي تصريحات أدلى بها "طوطو"، على هامش حفل بالرباط في أيلول/سبتمبر حول تدخينه الحشيشة. قال فيها خصوصا "نعم أدخن الحشيشة وماذا بعد؟"، قبل أن يضيف مؤكدا "لا يعني بالضرورة أنني أمثل قدوة سيئة" للشباب.

وقال محامي الفنان الأربعاء "أنا مرتاح جزئيا لهذا الحكم، لكنني لا أفهم لماذا تضمن غرامة مالية، بينما لم يقترف موكلي أي فعل جنائي ضد الطرف المدني".وأضاف "سنناقش ما إذا كنا سوف نستأنف أم لا" الحكم الصادر في غياب الفنان، الذي يوجد بالسنغال في إطار أنشطته الفنية.

وقدم "طوطو" قدم عشية مثوله أمام الشرطة في إطار هذه القضية، في تشرين الأول/أكتوبر، عن تلك التصريحات، التي جرى تداولها وتضخيمها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام الكترونية، ما أثار ضجة واسعة.

يحظى "طوطو" بشعبية واسعة حيث احتل المرتبة الثانية على قائمة الفنانين الأكثر استماعا على تطبيق سبوتيفاي للموسيقى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط العام الماضي، بعد مغني الراب المصري "ويجز".

فيما تستقطب قناته في يوتيوب أكثر من 2,8 مليون مشترك مسجلة أكثر من 462 مليون مشاهدة. سبق أن واجه تسعة مغني راب مغاربة منذ العام 2011 ملاحقات قضائية أو أحكاما بالسجن على خلفية قضايا مختلفة، أشهرهم معاذ بلغوات المعروف باسم "الحاقد" الذي عرف بأغانيه المنتقدة للسلطة.