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إسرائيل

نتنياهو ناقش تحقيق انفراجة مع السعودية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

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بقلم:  يورونيوز
نتنياهو يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالقدس
نتنياهو يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالقدس   -   حقوق النشر  تويتر المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية للاعلام العربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه استكشف خلال مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الخطوات لتحقيق انفراجة دبلوماسية مع السعودية.

وتعهد نتنياهو بالسعي لتدشين علاقات رسمية مع الرياض بعد توقيع اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين في عام 2020، لكن السعودية تربط أي خطوة من هذا القبيل بحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن سوليفان الذي يجري زيارة لإسرائيل ناقش مع نتنياهو الشأن الإيراني فضلا عن "الخطوات التالية لتعميق اتفاقيات إبراهيم وتوسيع دائرة السلام، مع التركيز على تحقيق انفراجة في العلاقات مع السعودية".

وقال مكتب نتنياهو إن مناقشاتهما أعقبها اجتماع عبر الإنترنت بين سوليفان ونظرائه من إسرائيل والإمارات والبحرين.

وتتشارك إسرائيل وحلفاؤها في الخليج المخاوف بشأن إيران لكن عودة نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول على رأس حكومة يمينية قومية أثارت مخاوف من تصعيد الصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.

وحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الأربعاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الانخراط بجدية في حل الصراع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن سوليفان سيؤكد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال زيارته.

ومن المتوقع أن يجتمع مع القادة الفلسطينيين في وقت لاحق يوم الخميس.

وانهارت في 2014 محادثات السلام التي كانت تتوسط فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.

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وتضاءلت آفاق إحيائها بصورة أكبر منذ تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة التي يعارض كثير من الشركاء فيها إقامة الدولة الفلسطينية ويدفعون لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

المصادر الإضافية • رويترز