بطولة أستراليا المفتوحة: تأهل ديوكوفيتش للدور الثالث.. والتونسية أنس الجابر تودع البطولة

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف خامسًا عالميًا، تقدمه بثبات عندما بلغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي إنزو كواكو 6-1 و6-7 (5-7) و6-2 و6-0، الخميس في ملبورن، فيما ودّع لاعبان بارزان المنافسات هما النروجي كاسبر رود والاميركي تايلور فريتس.

عانى النجم الصربي من تذبذب في المستوى في منتصف المباراة قبل أن يتفوق على منافسه المصنف 191 على ملعب رود لايفر أرينا ليحقق فوزه الـ23 على التوالي في ملبورن.

وفي مباراة مليئة بالاحداث، جمعت ديوكوفيتش لحظة متوترة مع حكم المباراة عندما طالبه بطرد احد المشجعين الذي كان مخمورًا. "إنه مخمور منذ النقطة الأولى، مما يستفزني"، هذا ما قاله ديوكوفيتش غاضبا في المجموعة الرابعة.

وتابع متوجها الى الحكم "ماذا ستفعل حيال ذلك. لماذا لا تخرجه من الملعب؟". وشوهد لاحقا أربعة مشجعين، وفي يدهم مشروبات كحولية، يتم اخراجهم من الملعب.

بفوزه هذا، ضرب ديوكوفيتش موعدا مع البلغاري غريغور ديميتروف في الدور المقبل، حيث فاز الاخير على الصربي الآخر لاسلو جيري ( 6-3 و6-2 و6-0).

وبعد خروج ثلاثة من المصنفين العشرة الاوائل: الاسباني رافايل نادال، رود وفريتز، وغياب المصنّف اول عالميا الاسباني كارلوس ألكاراس بسبب الاصابة، فإنّ طريق ديوكوفيتش نحو لقب آخر سيكون الـ 22 في مسيرته ببطولات "غراند سلام"، يبدو مفروشًا بالورود.

هذا بالتأكيد إن لم تطرأ اي مفاجآت، ولا سيما من الناحية البدنية، حيث طلب ديوكوفيتش وقتا مستقطعا طبيا في المجموعة الثانية في ظل تأثر حركته قبل ان يعود ويخسرها، لكنه استعاد توازنه ليفوز بالمجموعتين الثالثة والرابعة.

وصرح ديوكوفيتش في المؤتمر الصحافي أنه قلق بخصوص إصابته في الفخذ الايسر، وقال "أنا قلق ولدي سبب لذلك".

. أنس جابر التونسية بعد هزيمتها في الدور الثاني أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن،الخميس 19 يناير/كانون الثاني2023 .2023 Dita Alangkara

جابر تودع البطولة

وخرجت التونسية أنس جابر الثانية عالميا من الدور الثاني، بعد خسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 1-6 و7-5 و1-6 الخميس.

وعانت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي، منذ بداية المباراة، وارتكبت أخطاء عديدة خصوصا في المجموعتين الاولى والثالثة اللتين خسرتهما بنتيجة واحدة 1-6. وإحتاجت فوندروسكوفا الى 24 دقيقة فقط لحسم المجموعة الاولى 6-1.

وتحسن مستوى جابر، التي كانت اول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي الغراند سلام عندما حققت الانجاز عام 2020 في ملبورن، قبل ان تغيب عن نسخة العام الماضي بسبب الاصابة، نسبيا في المجموعة الثانية. وحصلت على فرصة لحسمها في صالحها عندما تقدمت 5-3 والارسال بحوزتها لكنها فشلت فقلصت التشيكية الفارق الى 4-5 ثم ادركت التعادل 5-5.

واستعادت جابر توازنها والتقدم عندما كسبت الشوط الحادي عشر 6-5، ثم كسرت ارسال فوندروسوفا في الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 7-5 في 52 دقيقة.

وعانت جابر في المجموعة الثالثة الحاسمة وخسرت ارسالها في الأشواط الأول والثالث والخامس وتخلفت صفر-5، قبل أن تنجح في كسر ارسال التشيكية في الشوط السادس لتقلص الفارق، لكن الاخيرة ردت التحية مباشرة بكسر إرسال التونسية في الشوط السابع وجسمتها 6-1.

وضربت فوندروسكوفا موعدا في الدور الثالث مع مواطنتها الواعدة ليندا فروهفيرتوفا (17 عاما).