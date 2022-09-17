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رياضة

لاعبة التنس التونسية أنس جابر شخصية العام الرياضية العربية

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بقلم:  يورونيوز
لاعبة التنس التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة.
لاعبة التنس التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة.   -   حقوق النشر  أ ب

اختيرت التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب السبت شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022 حسب جائزة فاطمة بنت مبارك الإماراتية لرياضة المرأة.

وجاء اختيار جابر صاحبة الـ 28 عاما بعدما حققت نتائج استثنائية عام 2022، واصبحت أول عربية على الاطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

كما كانت أول عربية تتوج بلقب احدى دورات الألف في مدريد في آيار/مايو، قبل إنجازها في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو عندما خسرت أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الحالي لكنها خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.

وقالت جابر عبر تسجيل صوتي بعد إعلان فوزها بالجائزة "أنا سعيدة جدا، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكرا لكل من يدعم المرأة العربية".

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تبلغ القيمة المالية للجوائز التي وزعت في مختلف فئاتها 1.7 مليون درهم (حوالي 463 ألف دولار)، وفي أبرزها حصدت المصرية جيانا فاروق حاملة برونزية أولمبياد طوكيو 2022، جائزة أفضل رياضية عربية، وشيماء الكلباني بطلة الجوجيتسو (أفضل رياضية إماراتية)، ولاعبة كرة الطاولة المصرية هنا أحمد جودة (أفضل ناشئة).

المصادر الإضافية • أ ف ب