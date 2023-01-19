فيديو: المسيحيون الأرثوذكس في سيبيريا يسبحون في المياه المتجمدة احتفالاً بعيد الغطاس

من أجل إحياء ذكرى تعميد السيد المسيح، تجمع عدد من الروس في منطقة ياقوتيا شمال شرق سيبيريا يوم الخميس من أجل الغطس في المياه المتجمدة كطقس يقام بهذه المناسبة.

أقيمت الفعاليات في درجة حرارة بلغت في الخارج تقريبًا - 50 درجة مئوية. بينما تم وضع خيمة على منطقة الغطس بسبب برودة الطقس.

يتم تحضير مكان الغطس في البركة المتجمدة في مدينة ياكوتسك مسبقاً حيث يتم إزالة الجليد عن طريق حفر مساحة كي يتمكن السباحون من الغطس.

يدخل سباحو الجليد وهم من النادي المحلي إلى المياه الجليدية كل صباح، لكن يوم عيد الغطاس يعتبر مناسبة مختلفة ومميزة.

يبارك الكهنة الأرثوذكس الماء قبل بدء الغمس.

يغطس معظم الناس في المياه منتصف الليل أو في يوم العيد نفسه، الذي يصادف يوم 19 كانون الثاني/ يناير.

تحتفل روسيا وأوكرانيا وصربيا، في عيد الغطاس في 19 كانون الثاني/ يناير، بينما تحتفل اليونان وبلغاريا ورومانيا بهذه المناسبة في السادس من الشهر نفسه.