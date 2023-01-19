فيديو: الرياض تستقبل مواجهة ودية بين العملاقين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

تشكل المباراة الودية بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس، ضمن فعاليات "موسم الرياض". حدثا هاما، حيث سيشهد مواجهة بين النجمين العالميين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

يعتزم المنظمون السعوديون إضفاء نكهة خاصة على هذه المباراة، حيث في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تركي آل الشيخ، مع كريستيانو رونالدو وهو يسلمه شارة عميد الفريق"الكابتن" ليكون اللاعب البرتغالي، الذي إنضم لفريق النصر السعودي مؤخرا، دورا مركزيا خلال هذه المباراة.

وحرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على استقبال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، فور وصول بعثة الفريق الفرنسي إلى الرياض.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية لقناة "روتانا خليجية": "علاقتي قوية مع ميسي ورونالدو، لكن كريستيانو سألني سؤال، يريد يحرجني، قال لي: من الأعظم أنا أم ليونيل ميسي؟"، مضيفا: "قلت له لا أنت ولا ميسي، بالنسبة لي مارادونا".