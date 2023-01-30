ميسي: حققت كل شيء خلال مسيرتي

قال الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي المتوج بلقب مونديال قطر 2022، اليوم، الإثنين، إنه شعر أن كأس العالم "نادتني"، بعدما قاد بلاده إلى اللقب الثالث في تاريخها.

وقال ميسي في حديث مع إذاعة أوربانا بلاي التي تتخذ من بوينس آيرس مقراً لها "كأس العالم نادتني، قالت لي تعال وخذني، لأنه الآن بإمكانك أن تلمسني. رأيتها تلمع في هذا الاستاد الرائع (لوسيل) ولم أتردد (عندما قررت تقبيلها)".

أقرّ المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات أنه كان يتمنى أن يتسلم الكأس من مواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا، لكن الأخير توفي في عام 2020 من دون أن يتمكن من رؤية الأرجنتين تحقق لقبها الثالث في تاريخها والأول منذ الأخير بقيادته في 1986.

قال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي في هذا الصدد "كنت سأكون سعيداً لو سلّمني دييغو الكأس، حتى يتمكن على الأقل من رؤية الأرجنتين تتوج باللقب. لقد أحب المنتخب كثيرًا. من فوق، منحني القوة، مثل الكثير من الناس الذين يحبونني".

"لم يبق شيء.. فزت بكل شيء"

وتابع مهاجم برشلونة الإسباني السابق "فزت بكأس العالم بعد العديد من المعاناة في مباريات نهائية خسرناها". حقق منتخب "التانغو" الفوز عل حساب فرنسا بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادل 3-3 في الوقتين الاصلي والاضافي.

في مسيرته، خسر ميسي نهائي مونديال 2014 وثلاث مباريات نهائية في كوبا أميركا قبل أن يحقق لقب نسخة 2021. وأردف ابن الـ 35 عامًا "حسنًا، لم يبق شيء، فزت بكل شيء مع المنتخب وبرشلونة وعلى الصعيد الفردي".