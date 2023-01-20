على أرض الإمارات بوكا جونيورز يواجه ريسينغ كلوب في كأس السوبر الأرجنتيني

يواجه نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني نظيره ريسينغ كلوب في نهائي كأس السوبر الأرجنتيني في مباراة ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد لاعب بوكا جونيوزر آلان فاريلا مؤتمراً مشتركاً مع الظهير الأمين لريسينغ إيفان بيلود. أكدا فيه على الاستعداد التام للمباراة.

ستقام المباراة في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. كأس السوبر الأرجنتيني هي بطولة من مباراة واحدة تقام على أرض محايدة، يواجه فيها بطل الدوري بطل كأس الأرجنتيني.

ويشارك بوكا جونيورز بصفتة حاملاً للقب.

ألغيت آخر نسختين من البطولة الأولى عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والعام الذي تلاها بسبب عدم إيجاد موعد مناسب.