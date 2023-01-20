English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

رياضة

على أرض الإمارات بوكا جونيورز يواجه ريسينغ كلوب في كأس السوبر الأرجنتيني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أليكسيس سوتو من ريسينغ كلوب الأرجنتيني، يسار، وفرانكو سولدانو من بوكا جونيورز - أرشيف
أليكسيس سوتو من ريسينغ كلوب الأرجنتيني، يسار، وفرانكو سولدانو من بوكا جونيورز - أرشيف   -   حقوق النشر  Juan Mabromata/AP

يواجه نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني نظيره ريسينغ كلوب في نهائي كأس السوبر الأرجنتيني في مباراة ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد لاعب بوكا جونيوزر آلان فاريلا مؤتمراً مشتركاً مع الظهير الأمين لريسينغ إيفان بيلود. أكدا فيه على الاستعداد التام للمباراة.

ستقام المباراة في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. كأس السوبر الأرجنتيني هي بطولة من مباراة واحدة تقام على أرض محايدة، يواجه فيها بطل الدوري بطل كأس الأرجنتيني.

ويشارك بوكا جونيورز بصفتة حاملاً للقب.

ألغيت آخر نسختين من البطولة الأولى عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والعام الذي تلاها بسبب عدم إيجاد موعد مناسب.

المصادر الإضافية • وكالات