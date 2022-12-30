كرة القدم: 2022 عام ليونيل ميسي من دون منازع

الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2022، وبعد مباراة نهائية وصفت بـ"الأسطورية"، رفع ليونيل ميسي كأس العالم لكرة القدم محاطاً بزملائه عقب فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في قطر، ليطبع بذلك اسمه عنواناً للعام الكروي.

ومع تتويجه أخيراً بطلاً للعالم، حصد ميسي كل الألقاب التي يمكن أن يفوز بها. وها هو الآن يتربّع على قمة كرة القدم حيث هناك لاعبون قليلون، باستثناء الأسطورتين البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا، قادرون على منافسته على لقب أفضل لاعب في التاريخ.

سجلّ "البرغوث" هائل: كأس العالم (2022)، كوبا أميركا (2021)، أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، عدد كبير من البطولات والكؤوس مع المنتخب والأندية، وسبع كرات ذهبية!

ليونيل ميسي خلال عرض العودة للوطن لفريق كرة القدم الأرجنتيني الذي فاز ببطولة كأس العالم ضد فرنسا، في بوينس آيرس، الأرجنتين، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2022. AP Photo

ومع هذه الكأس الجماعية الحادية والأربعين التي فاز بها بأكبر البطولات الكروية، دون احتساب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، بات الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاماً من الناحية الكمية بعيداً عن بيليه، مارادونا، الفرنسي زين الدين زيدان، الإرجنتيني-الاسباني ألفريدو دي ستيفانو، الهولندي يوهان كرويف، أو حتى الألماني فرانتس بكنباور.

غداة الفوز بالكأس الغالية وطبع نجمة ثالثة للأرجنتين، عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية في برشلونة على صفحتها الأولى "ميسي، الأفضل في التاريخ". فوز أشعل شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس، حيث استقبل ملايين المشجعين العودة المظفّرة لميسي ورفاقه.

بنزيمة: كرة ذهبية.. واعتزال دولي

"الذهب الخالص"، "بنزيمة الخالد"، "فتح كريم الطريق". كلها عبارات انهالت على المهاجم الفرنسي نجم ريال مدريد الإسباني، والذي حصد في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022 الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم بإجماع كثيرين.

بعدما قدّم موسم الأحلام بالنسبة له، أصبح مهاجم ريال مدريد البالغ من العمر 35 عاماً أول لاعب فرنسي منذ زين الدين زيدان في العام 1998 يخطف تلك الجائزة.

كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد يحتفل بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2022 خلال حفل الكرة الذهبية 66 في مسرح "دو شاتيليه" في باريس ، فرنسا، أكتوبر/تشرين الأول 2022 Francois Mori

فاز بنزيمة بكل شيء تقريباً في موسم 2021-2022: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، دوري الأمم الأوروبية مع "الديوك"، وجائزتي الهداف وأفضل لاعب في إسبانيا للموسم نفسه.

كان بنزيمة خامس لاعب فرنسي يُمنح هذه الجائزة بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني ثلاث مرات (1983-1984-1985)، جان بيار بابان (1991)، و"زيزو" (1998).

لكن العام 2022 سيبقى أيضاً عام الاعتزال الدولي لبنزيمة، بعدما حُرم من المشاركة في مونديال قطر مع منتخب فرنسا بسبب إصابة تعرّض لها خلال التدريبات قبيل المباراة الأولى لـ"الزرق".

ومن خلال رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الفائز بالكرة الذهبية الخبر غداة خسارة فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر، واليوم الذي احتفل فيه بعيده الخامس والثلاثين.

فوضى دوري الأبطال

في 28 أيار/مايو، فاز ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا على "ستاد دو فرانس" ضد ليفربول الإنكليزي (1-0)، لكن الأمسية اتسمت بفوضى لا توصف خارج الملعب، حيث حظر رجال الشرطة المئات من مشجعي الـ"ريدز"، ما أثار حينها تساؤلات حيال قدرة العاصمة الفرنسية على استضافة أولمبياد 2024.

تأخرت انطلاقة المباراة لأكثر من 30 دقيقة، وهو الوقت الذي استغرق لإخلاء الحشود المحاصرة خارج الاستاد. غداة ذلك، تعرّض المنظمون الفرنسيون للحدث، إلى انتقادات شديدة من قبل أنصار ليفربول ومن الصحافة البريطانية.

جماهير ليفربول تنتظر أمام ستاد فرنسا قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد، في سان دوني بالقرب من باريس، 28 مايو/أيار 2022. AP Photo

وازداد الجدل عندما اتهم وزير الداخلية جيرار دارمانان المشجعين الإنكليز بأنهم السبب وراء الأحداث. في المقابل اتهم المشجعون الإنكليز الشرطة الفرنسية بسوء إدارة التدفق البشري ومحاولة تفريق المشجعين السلميين بالغاز المسيل للدموع.

لكن في النهائي، كانت صورة فرنسا هي التي اهتزّت كمنظّم للأحداث الكبرى، قبل عامين فقط من الأولمبياد الصيفي المرتقب في باريس.

موجة انتقالات.. لم يركبها مبابي

بعد أسابيع من التشويق والشائعات حيال رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، أعلن كيليان مبابي في 23 أيار/مايو أنه سيمدد عقده مع نادي باريس سان جرمان حتى العام 2025.

أوضح النجم الفرنسي أن قراره كان "صعباً" لكنه اتخذ "قراراً رياضياً" وليس خياراً مالياً، للانضمام إلى مشروع يهدف في نهايته إلى منح النادي الباريسي لقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يذق طعمه بعد.

كيليان مبابي أعلن في 23 أيار/مايو أنه سيمدد عقده مع نادي باريس سان جرمان حتى العام 2025 AP Photo

كشف مبابي، هداف مونديال قطر 2022 (8 أهداف)، أنه تحدث حينها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قبل أن يحسم خياره.

نصحه الرئيسان بالبقاء في باريس. "لقد تغير مشروع (باريس سان جرمان). يريد النادي تغيير الكثير من الأشياء على المستوى الرياضي، وهذا منحني حقاً الرغبة في الاستمرار، لأنني أعتقد أن قصتي لم تنته هنا"، بحسب ما قال مبابي شارحاً خياره.

أشهر عدة قضاها المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً في بحر الغزل والتودّد مع النادي الإسباني الذي خسر في تلك المرحلة فرصة ضم النروجي إرلينغ هالاند الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنكليزي في ما بعد. لكن مبابي لم يخف مرارته عندما اكتشف أنه خسر المعركة، كما خسر نهائي كأس العالم.