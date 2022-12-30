الاتحاد الروسي لكرة القدم يقرر البقاء تحت جناح أوروبا وعدم الانضمام إلى آسيا

قال الاتحاد الروسي لكرة القدم الجمعة إنه يرغب في عودة منتخباته إلى المنافسة الدولية بعدما هدّدت روسيا سابقا بمغادرة الاتحاد الأوروبي للعبة والانضمام إلى نظيره الآسيوي.

وكان الاتحاد الأوروبي "يويفا" منع مشاركة الفرق والمنتخبات الروسية إثر اجتياح القوات الروسية للاراضي الأوكرانية في شباط/فبراير الماضي. وقرر اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي الجمعة عدم الانتقال إلى آسيا في الوقت الحالي.

وقال رئيس الاتحاد الروسي ألكسندر ديوكوف "ندرس بالفعل خيار العودة إلى مسابقات يويفا في أسرع وقت ممكن". وأضاف "من المهم بالنسبة لنا أن نشارك في تصفيات كأس العالم 2026".

وتابع ديوكوف أن الاتحاد الروسي يقترح إنشاء مجموعة لإجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لاستئناف العلاقات. إلا أنه لم يستبعد أن تسعى روسيا للحصول على عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مرحلة لاحقة.

وأدى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، إلى استبعاد روسيا من قرعة تصفيات كأس أوروبا 2024 التي تبدأ في آذار/مارس المقبل. كما تم حظر روسيا من منافسات كرة القدم الدولية من قبل فيفا، ما منعها من المشاركة في مونديال 2022 في قطر التي انتهت بإحراز الأرجنتين للقب.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية ومقرها سويسرا (كاس) استئناف روسيا من اجل الغاء حظر الاتحادين الدولي والأوروبي. وسيكون لقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى الاتحاد الآسيوي انعكاسات كبيرة على الكرة الروسية وابرزها من الناحية المالية، خصوصًا الأندية التي شاركت سابقًا في المسابقات الأوروبية المرموقة، مثل دوري أبطال أوروبا.

وحذر رئيس سسكا موسكو يفغيني جينر في مقابلة مع صحيفة سبورت إكسبريس اليومية من أنه "علينا أن نأخذ في الاعتبار الاختلاف الهائل في العنصر المالي ومكانة المباريات الدولية المحتملة" كجزء من الدوريات الاسيوية.

وقال "سيكون علينا حرفيا أن نبدأ من الصفر". وأضاف جينر "لذلك، ربما يجب أن ننتظر العودة كرة القدم الأوروبية الكبيرة".