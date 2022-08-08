المفوضية الأوروبية تصف قانونها حول الاعتداء الجنسي على الأطفال بالصارم وتدافع عنه

دافعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية عن اقتراحها بتضييق الخناق على الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت ووصفته بأنه "مبرر جيد" و "قوي من الناحية القانونية" بعد انتقادات وجهتها هيئات مراقبة حماية البيانات. وكشفت المفوضية النقاب عن استراتيجيتها التي أطلقت عليها "إنترنت أفضل للأطفال" في مايو-أيار.

سوف تتطلب الخطة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو من مقدمي الاتصالات البحث بشكل استباقي عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي يتم مشاركتها عبر الإنترنت ومشاركتها تلقائيًا مع السلطات الوطنية، ومركز خبرة جديد في الاتحاد الأوروبي.

وستضطر شركات التكنولوجيا أيضًا إلى مراقبة المحتوى المشفر وهو ما ندد به العديد من الخبراء على الفور باعتباره هجومًا على الخصوصية وبداية محتملة للمراقبة العامة في الاتحاد الأوروبي.

انضم مجلس حماية البيانات الأوروبي والمشرف الأوروبي على حماية البيانات إلى الانتقادات في 29 يوليو-تموز، بحجة أن اقتراح المفوضية "قد يمثل المزيد من المخاطر على الأفراد، وبالتالي على المجتمع ككل. من المجرمين الملاحقين بسبب مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال".

أعربت هيئات المراقبة المستقلة عن "مخاوف جدية بخصوص تأثير التدابير المتوخاة على خصوصية الأفراد والبيانات الشخصية"، وقالت إن هناك خطر من أن يصبح الاقتراح أساسًا لفحص عام وعشوائي لمضمون جميع أنواع المحتوى تقريبًا. الاتصالات الإلكترونية ". وجادلت نفس الهيئات بأن استخدام التقنيات لمسح اتصالات المستخدمين، مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يولد أخطاء ويمثل "مستوى عالٍ من التطفل على خصوصية الأفراد". وتمّ التشديد على أهمية التشفير عندما يتعلق الأمر باحترام الحياة الخاصة وسرية الاتصالات، وحرية التعبير والابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، في دحضها للنقد الذي صدر في منشور بالمدونة يوم الأحد، إن استراتيجية الإنترنت الأفضل للأطفال "مدروسة جيدًا وقوية من الناحية القانونية، وضرورية تمامًا لمحاربة آفة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت".

وقالت يوهانسون إن ذلك "يحقق التوازن الصحيح بين مختلف الحقوق الأساسية المعنية، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة للاعتداء الجنسي على الأطفال" وإن الضمانات مبنية على حماية خصوصية الناس.

وتشمل هذه المتطلبات لمقدمي الخدمات لنشر التقنيات "الأقل تدخلا وفقا لأحدث التقنيات في الصناعة"، وإمكانية الإنصاف القضائي حيث يمكن لكل من مقدمي الخدمة والمستخدمين "الطعن في أي إجراء يؤثر عليهم في المحكمة"، ويحق لهم الحصول على تعويض عن أي ضرر يتكبدونه من المعالجة بموجب الاقتراح.

كما أشارت يوهانسون إلى ورقة حديثة أعدها خبراء تقنيون في وكالات الاستخبارات والأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والتي حددت "مجموعة من الطرق المحتملة التي يمكن من خلالها اكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الخدمات المشفرة، التي ستظل تحمي خصوصية المستخدم".

وكتبت المفوضة قائلة: "أنا فخورة بهذا الاقتراح. إنه متناسب وله ضوابط وتوازنات صارمة وعادلة"، وأضافت قولها: "ما يقلقني هو الآثار الحقيقية والمروعة للغاية لإساءة معاملة الأطفال: على الطفل، وعلى البالغين الذين يكبرونه، وعلى المجتمع ككل". وخلصت إلى أن "هذا التشريع هو أفضل ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي".