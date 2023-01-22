فيديو: ما سبب مقاطعة دول عربية لاجتماع جامعة الدول العربية في العاصمة الليبية طرابلس؟

استضافت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الأحد لقاء جمع بين وزراء خارجية عرب في العاصمة طرابلس وسط مقاطعة العديد من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بسبب الخلافات حول الوضع الليبي.

وتتنازع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حول شرعية الحكم مع البرلمان الليبي الذي شكل حكومة موازية في شرق البلاد برئاسة فتحي باشاغا يدعهما الجنرال خليفة حفتر.

وشارك في اللقاء وزراء خارجية خمس دول عربية فقط من بين 22 دولة أعضاء بجامعة الدول العربية.

وغاب ممثلو مصر والسعودية والإمارات عن اللقاء الذي يمثل تحضيراً للقاء آخر لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

وخفضت أربع دول أخرى مستوى تمثيلها إلى مستوى وزراء الدولة، مثل قطر، وقد غاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضا.

ونددت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة طرابلس، بما وصفته "بمحاولات جهات معينة لسحق رغبة الليبيين في تحويل التضامن العربي إلى واقع".

وقالت إن ليبيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية "مصممة على لعب دورها في الجامعة العربية وترفض أي محاولة لتسييس الوثائق التأسيسية للجامعة".

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وانتشر عدد كبير من الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في كافة أنحاء البلاد على وقع تدخل أجنبي من جانب دول عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.