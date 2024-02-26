المجلس الرئاسي الليبي يؤكد للبرهان دعمه لاستقرار السودان

بقلم: يورونيوز

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان في العاصمة الليبية طرابلس.

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أكد المنفي إثر اللقاء دعمه لاستقرار السودان، قائلا إن اجتماع جدة المنعقد في أيار/مايو الماضي، والذي توسطت فيه السعودية والولايات المتحدة بين ممثلي الطرفين المتنازعين، يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع في السودان، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

وكان السودان غرق في حالة من الفوضى منتصف نيسان/أبريل الماضي في العاصمة الخرطوم بين قائد الجيش البرهان وقائد الدعم السريع دقلو.

وسريعا ما توسعت المعارك في أنحاء من السودان في المناطق الحضرية وكذلك في منطقة دارفور المضطربة، وأدت المعارك إلى مقتل 12 ألف سوادني على الأقل، ونزوح أكثر من 8 ملايين شخص عن ديارهم.

وغرقت ليبيا بدورها في حالة من الفوضى، بعد أن أطاحت الانتفاضة في 2011 التي دعمتها منظمة حلف شمال الأطلسي للإطاحة بنظام معمر القذافي، وسرعان ما انقسمت البلاد إلى إدارات متنافسة بين شرق البلاد وغربها، مدعومة من ميليشيات عسكرية مارقة وحكومات أجنبية.