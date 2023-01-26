ترامب: منع رئيس أمريكي من استخدام فيسبوك "لا ينبغي أن يحصل مجدداً"

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء إنه لا ينبغي منع أي رئيس مجدداً من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في معرض رده على إعلان شركة ميتا رفع الحظر المفروض عليه في فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين.

وقال ترامب على موقعه "تروث سوشال" إن "فيسبوك الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي". وأضاف "شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحصل مجدداً لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب".

تأتي تصريحات دونالد ترامب بعد أن أعلنت شركة ميتا الأربعاء، أنها ستنهي تعليق حساباته على موقعيها في الأسابيع المقبلة بعد عامين من حظر الرئيس الأمريكي السابق إثر الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون الدولية في ميتا في بيان "يجب أن يكون الجمهور قادراً على سماع ما يقوله السياسيون حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة".

وسيواجه ترامب مسألة النشر من عدمه عبر حسابيه على ميتا [فيسبوك وإنستغرام]، إذ أبرم عقوداً مع منصة "تروث سوشال" التي أطلقها بعد حظره من تويتر وميتا إثر أعمال العنف في الكابيتول في يناير 2021.

وستمنح إعادة النشر عبر فيسبوك وإنستغرام ترامب القدرة على الإعلان لأكثر من 57 مليون متابع وسيفيده ذلك، خصوصاً من أجل التسويق لحملته الرئاسية لعام 2024.

وتعاني تروث سوشال من أزمة مالية ولكن عقد ترامب ينتهي معها في يونيو المقبل.

من جهة أخرى، تم حظر حساب ترامب على تويتر الذي يضم 88 مليون متابع مباشرة بعد أعمال الشغب، قبل أن يعيد مالك تويتر إيلون ماسك تفعيل حسابه في نوفمبر الماضي بعد استفتاء أجراه على صفحته الخاصة في تويتر.

وغرد ماسك باللاتينية وقتها قائلاً "صوت الشعب، صوت الله".

وحتى الآن، لم يعد ترامب لنشر تغريداته المثيرة للجدل حتى بعد تفعيل حسابه على تويتر، ومن المرجح أن يعود ذلك لأسباب مالية، إذ يرى خبراء أن الرئيس السابق قد يكون راغباً في العودة إلى تويتر وميتا حقاً ولكنه مقيّد مالياً وقانونياً من القيام بذلك.

مع ذلك قد تدفع عوامل قانونية ومالية، خصوصاً تلك المرتبط بقيمة أسهم شركة تروث سوشال في البورصة، ترامب إلى العودة إلى منصاته التي كان يستخدمها سابقاً.