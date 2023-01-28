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مال وأعمال

استعداداً لشهر رمضان.. مصر تطلب زيوتا نباتية للوصول في غضون الشهرين المقبلين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مصنع للزيوت النباتية
مصنع للزيوت النباتية   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم السبت إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية على أن تصل في الفترة من 25 فبراير شباط إلى الثالث من مارس آذار.

وأضافت الهيئة أنه يجب على المتعاملين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما أو عند الاطلاع.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 يناير كانون الثاني.

كذلك أعلنت الهيئة عبر صفحتها على موقع فيسبوك عن احتياجها لأربعة آلاف طن من الزيوت الخام محلية الصنع لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن يتم تسلمها خلال الفترة من 1 إلى 30 مارس آذار 2023.

المصادر الإضافية • رويترز