الجيش البريطاني يوقف جندياً بتهمة الإرهاب

وجهت تهمة مرتبطة بالإرهاب لعنصر في الجيش البريطاني الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة في بيان.

وأكدت الشرطة توجيه تهمة مرتبطة بالإرهاب إلى دانيال عبد خليف، وهو من وسط إنجلترا "وعنصر في الجيش البريطاني".

ويُتهم خليف (21 عاما) ب"محاولة الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد شخصا يرتكب عملا إرهابيا أو يحضر له" في آب/أغسطس 2021 بحسب بيان الشرطة.

كما اتهم ب"وضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الاعتقاد بأن هذا الغرض يُحتمل أن ينفجر". وتعود وقائع التهمة إلى الثاني من كانون الثاني/يناير.

وتم توقيف خليف وسيمثل أمام محكمة ويستمنستر في لندن السبت.