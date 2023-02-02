لحم وفلفل وجبن.. تعرف على إكستريمادورا أرض الأطعمة والنكهات الإسبانية

في حلقة جديدة من برنامج "هير وي غرو" تأخذكم يورونيوز إلى منطقة إكستريمادورا، الأرض الغنية بالأطعمة والنكهات.

تعد إكستريمادورا منطقة زراعية متنوعة بيولوجيًا حيث تُدمج التقاليد مع الاستدامة لصنع منتجات مميزة ولذيذة كالجبن والفلفل الأحمر ولحم الضأن الطري الغني بالعصارة.

جلب الأوروبيون الفلفل الأحمر إلى إسبانيا من الأمريكتين في القرن الخامس عشر وبدأ الرهبان بزراعته في كارسيريس.

الطريقة التقليدية لتجفيف الفلفل لا تزال مستخدمة إلى اليوم باستعمال النار التي تُوقد بشجر البلوط، ويوضع الفلفل فوقها ببضعة امتار ما يمنح الفلفل طعم الدخان المميز.

تعد تقنية "التدخين" ونوع الخشب المستخدم لإشعال النار أمرًا ضروريًا للحصول على ملصق "لا فيرا" الخاص بالجودة.

تقول ماتي هيرنانديز وهي مسؤولة انتاج في مصنع لاديلا للفلفل الأحمر "بمجرد وصول الفلفل إلى المصنع، يخضع لعمليات طحن متكررة باستخدام طاحونة حجرية، وهو ما يعمل على إزالة الزيت والعصير من البذور".

بالقرب من مدينة كاسيريس التاريخية، التقت يورونيوز بصانع جبن ممتاز يمتلك مزرعة أغنام خاصة به تقدم أفضل حليب خام يستخدم لصنع جبن تورتا ديل كاسار الشهير.

تقول الأسطورة إن هذا النوع من الجبن صنع عن طريق "الخطأ" حيث سعى صانعوه إلى إنتاج جبن صلب، لكنه لم يتجمد تمامًا ليكتشفوا جبنا له خصائص وملمس مميزين.

احتفظ صانعو هذا الجبن بسر صنعه لأنفسهم. لكن في النهاية تم الكشف عن السر، ولا يزال يصنع بالطرق التقليدية نفسها إلى اليوم.

يخزن جبن تورتا بعد صنعه لمدة شهرين على الأقل. والنتيجة هي جبن رائع وممتاز كـ"فاتح للشهية" ويستخدمه عدد متزايد من الطهاة لإضفاء لمسة خاصة على أطباقهم.

لكن الأغنام لا تنتج فقط جبنًا ممتازًا، بل لحما ممتازاً أيضا. في مراعي إكستريمادورا الضبابية، حيث تربى أغنام سلالة ميرينو، يوفر الندى الغزير مساحات خضراء ومورقة على مدار العام.

ويقول راوول مونيز وهو صاحب مزرعة لتربية المواشي في إكستريمادورا إن "الماشية تتغذى حصريًا على موارد مستدامة، مما يحافظ على النظام البيئي كما نعرفه، فضلاً عن إنتاج لحوم عالية الجودة مثل لحم الضأن".

كما "أن التغذية التي تعتمد على لبن الأم تعطي لحم الحملان خصائص مختلفة من حيث الطراوة والعصارة و الطعم". وهو السر الكامن وراء جودة وطعم لحم إكستريمادورا المميز.