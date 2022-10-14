كيف نجحت إسبانيا في توفير مناخ يسمح بإنتاج فواكه شبه استوائية

عندما تفكر في الفاكهة شبه الاستوائية، قد تتخيل الموز الذي ينمو في أمريكا الجنوبية أو المانغو الذي يتم حصاده في الهند، لكن هل تعلم أن بلدًا أوروبيًا واحدًا ينتج أيضًا فاكهة شبه استوائية؟

تزرع إسبانيا أيضًا فواكه غنية بالعصارة مثل البابايا والمانغو وكذلك الأفوكادو والموز، وهي المنتج الوحيد في أوروبا للفواكه شبه الاستوائية.

و تُزرع الفاكهة شبه الاستوائية في مقاطعات البر الرئيسي الجنوبي مثل غرناطة ومالقة، ومركز الإنتاج هو جزر الكناري، ولا سيما جزيرة تينيريفي الأكبر، وتأتي جزيرة لا بالما في المرتبة الثانية.

بفضل أشعة الشمس على مدار العام ودرجات حرارة الشتاء المعتدلة، يعد المناخ مثاليًا لمجموعة واسعة من الفواكه شبه الاستوائية، بما في ذلك الموز والبابايا والبيتاياس (فاكهة التنين).

حتى أن إسبانيا تنتج أصنافها الفريدة مثل بلانتو كارينو، وهو نوع خاص من الموز يزرع فقط في جزر الكناري. إنه أحلى من الموز المزروع في أمريكا الجنوبية ويحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء إسبانيا.

يقول مانويل إسكودا، مدير التسويق في بونياسا، أحد أكبر منتجي الفاكهة والخضروات في إسبانيا: "تعد جزر الكناري استثنائية بسبب المناخ".

ويضيف "الظروف شبه الاستوائية تسمح بزراعة استثنائية لهذا النوع من الفاكهة".

توفير الظروف المناسبة للفواكه شبه الاستوائية

يقول إسكودا: "المناخ والتربة وطريقة الزراعة ... كل منتج يتطلب ظروفًا معينة".

"في حالة المناطق شبه الاستوائية، بالإضافة إلى تكييف التنوع مع منطقتنا ، فإن الأمر يتعلق بإعادة إنتاج نفس الظروف".

تتطلب نباتات الموز في بيئتها الطبيعية ظروفًا استوائية للبقاء على قيد الحياة. هذا يعني أنهم بحاجة إلى درجات حرارة تبلغ حوالي 27 درجة وهطول الأمطار سنويًا بين 198 و 248 سم. في حين أن المحاصيل تحصل على درجات الحرارة المناسبة في جزر الكناري، فإن إمدادات المياه تمثل مشكلة.

Here We Grow © ICEX/Pablo Neustadt

يبلغ متوسط ​​هطول الأمطار في تينيريفي 10 سنتيمترات فقط في السنة، لذلك لا يمكن الاعتماد على الطبيعة، يضطر المزارعون إلى اللجوء إلى الري. في حين أن هذا قد يكون مضرا للبيئة، يقول إسكودا إن هناك طريقة أنظف لإنتاج المنتجات شبه الاستوائية.

يوضح إسكودا: "نحن نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الطبيعية للنبات والطرق التي يمكننا تطبيقها لنكون أكثر كفاءة".

"من خلال الحصول على درجات الحرارة المناسبة، مع انخفاض هطول الأمطار، تمكنا من جعل النبات ينتج ثمارًا ذات خصائص متطابقة مع الري بالتنقيط، مع استهلاك مياه أقل بكثير من الري التقليدي."

من الموز إلى المانغو..فواكه أمريكا الجنوبية تزرع في إسبانيا

تعد المنطقة الجنوبية من الأندلس هي المكان الذي ستجد فيه الجزء الأكبر من إنتاج الفاكهة شبه الاستوائية في إسبانيا. يُعرف ساحل غرناطة المطل على البحر الأبيض المتوسط ​​على نحو ملائم باسم الساحل الإستوائي وهو موطن لتفاح الكسترد أو الكرز.

وكذلك فاكهة الشيرمويا وهي فاكهة خضراء تزرع في بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وهي بنفس حجم التفاح تقريبًا. الفاكهة لها نكهة حلوة ولاذعة، مما يجعلها شائعة في جميع أنحاء البلاد.

على الرغم من كونها لذيذة، إلا أنها ليست ثمرة سهلة النمو في إسبانيا، حيث لا توجد هنا الخنافس التي تلقحها في بيئتها الأصلية. لذلك يجب تلقيح كل زهرة يدويًا باستخدام حبوب اللقاح المأخوذة من زهرة أخرى. تقوم فرق من عمال المزارع بهذه العملية الشاقة كل عام.

Here We Grow © ICEX/Dpto. Multimedia

تزرع الافوكادو والمانغو أيضًا في هذه المنطقة. المانغو الأكثر شعبية في إسبانيا هو الأخضر والبنفسجي ويسمى أوستين. يتم حصاد المانغو في نهاية أغسطس.

يوضح إسكودا أن إسبانيا تأمل خلال السنوات القادمة في إنتاج المزيد من أنواع الفاكهة شبه الاستوائية، لتصبح مكتفية ذاتيًا وتقلل من عدد الأميال الغذائية.

ويضيف "التحدي الآخر الذي نواجهه هو المضي قدمًا في تطوير أصناف محدودة للغاية حاليًا، وهو أمر غير مواتٍ مقارنة بالدول المنتجة خارج الاتحاد الأوروبي".

قيمة مضافة للاتحاد الأوروبي

إذا كنت ترغب في تذوق بعض المنتجات الإسبانية اللذيذة، فإن جزر الكناري هي المكان المثالي لتذوقها.

تخزن أسواق المزارعين في جميع أنحاء الجزيرة الفاكهة اللذيذة على مدار السنة. ومن خلال شراء المنتجات المزروعة محليًا، يمكن للمستهلكين تقليل بصمتهم الكربونية أيضًا.

يقول إسكودا: "في السنوات الأخيرة، شهدنا نموًا هائلاً في المساحات المزروعة". ويضيف إن "هذا يرجع إلى حقيقة أن منتجاتنا تحظى بتقدير من حيث جودتها والقيمة المضافة لنموها داخل الاتحاد الأوروبي."