عشرات الأسرى الروس عادوا إلى موسكو بعد وساطة إماراتية.. وكييف تعول على الدبابات في هجوم الربيع

أعلنت الولايات المتّحدة اليوم، الجمعة، أنّها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على التصدّي للغزو الروسي.

وقال البنتاغون في بيان إنّ المساعدة تشتمل خصوصاً على "قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكّانها، فضلاً عن مركبات مشاة مدرّعة"، وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع بات رايدر للصحافيين إنّ الحزمة الجديدة تشتمل على [جي إل إس دي بي] وهي قنابل قطرها صغير يتمّ إطلاقها من الأرض وتدفعها صواريخ إلى مدى يبلغ 150 كلم، مّا سيمكّن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.

NEW: The U.S. is sending a new $2.2 billion military aid package to Ukraine, headlined by Javelin anti-tank missiles, artillery ammunition, and conventional and long-range rockets for HIMARS.



This brings U.S. military aid to Ukraine to $29.3B since Russia's full-scale invasion.