ألمانيا تؤكد الموافقة على تسليم دبابات ليوبارد1 إلى أوكرانيا.. وكييف تستضيف قمة أوروبية دعما للحرب

ألمانيا تؤكد الموافقة على تسليم دبابات ليوبارد1 إلى أوكرانيا.. وكييف تستضيف قمة أوروبية دعما للحربمحادثة
أفادت صحيفة زود دويتشه تسايتونج بأن الحكومة الألمانية وافقت على تسليم دبابات ليوبارد 1 لأوكرانيا من المخزونات الصناعية وأنها تجري محادثات مع قطر لإعادة شراء 15 دبابة من طراز جيبارد لإرسالها إلى كييف.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا يمكن أن يتم في أي وقت بمجرد إصلاح الدبابات.
وأضافت أن شركتي راينميتال وفلنسبورجر فارتسوجبو تريدان إصلاح وتجديد عشرات من دبابات ليوبارد 1 ويمكنهما إمداد أوكرانيا بها إذا كانت على استعداد لشرائها.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا مع قرب حلول ذكراه الأولى
الحكومة الألمانية تسمح للمصنّعين بإرسال دبابات "ليوبارد 1" لأوكرانيا
سمحت ألمانيا الجمعة للمصنّعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.
ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن دبابات "ليوبارد 1"، قال المتحدث "يمكنني أن أؤكد (...) أنه تمّ إصدار رخصة تصدير"، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.
الكرملين: الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة سيزيد من "انعدام التوازن" في الأسواق
رأى الكرملين الجمعة أن الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدرة بحرا، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، سيزيد من "انعدام التوازن" في الأسواق.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "سيزيد ذلك من انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكدًا أن روسيا "تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز".
ومنذ بداية كانون الأول/ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفًا على سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل. ويؤدي هذان الإجراءان، وفق صنّاع القرار الأوروبيين، إلى الحدّ من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة جدا.
وسوف يمتد هذا الحظر، اعتبارًا من الأحد، ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وستقوم دول مجموعة السبع أيضًا بتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات.
ردًا على ذلك، حظرت موسكو، اعتبارًا من الأول من شباط/فبراير، بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفًا لسعره.
وفي كييف، أعلنت الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين أنّ الاتّحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الغزو، مؤكّدة أنّ روسيا تخسر 160 مليون يورو يومياً بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
في الواقع، لن تتمكن شحنات الكيروسين والبنزين والبيتومين والفيول أو حتى الديزل من دخول المنطقة الأوروبية.
ورغم الانخفاض الحاد منذ عام تقريبًا، كانت لا تزال أكثر من ربع واردات أوروبا للديزل تأتي من روسيا في بداية العام 2023، وفقًا لبيانات تتبّع ناقلات النفط العالمية حللتها "إس أند بي غلوبال".
ويمثل ذلك كمية يومية تقارب 450 ألف برميل، بحسب الشركة المتخصصة في التحليل والبيانات المالية.
روسيا تنفي تقارير عن عرض أمريكا خطة سلام سرية بشأن أوكرانيا
نفى الكرملين يوم الجمعة تقارير تفيد بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز عرض على موسكو اقتراح سلام سريا يتضمن تنازل أوكرانيا عن خمس أراضيها لروسيا ووصفها بأنها "زائفة".
كما نفت واشنطن التقرير الذي نشرته صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية وجاء فيه أن بيرنز سافر سرا إلى موسكو الشهر الماضي لطرح الخطة.
وردا على سؤال عما إذا كان بيرنز قد سافر إلى موسكو أو طرح خطة تتضمن تنازل أوكرانيا عن 20 بالمئة من أراضيها، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "هذا التقرير زائف برمته".
انطلاق صفارات الانذار في كييف قبل قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في كييف وعبر أنحاء أوكرانيا يوم الجمعة فيما من المقرر أن تبدأ قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي مع رئيس أوكرانيا في العاصمة.
واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولين كبارا من الاتحاد الأوروبي حملوا إلى كييف تعهدات لدعم أوكرانيا "مهما تطلب الأمر" لكنهم لم يمنحوا الدولة، التي تخوض حربا مع روسيا، موافقة سريعة على الانضمام إلى التكتل.
واستضاف زيلينسكي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو والذي تسبب في تدمير مدن وأودى بحياة عشرات الآلاف وأجبر الملايين على النزوح وأضر بأسعار الغذاء العالمية وإمدادات الطاقة.
وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك، اطلعت رويترز على مسودته "الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني في مواجهة حرب روسيا العدوانية المستمرة مهما تطلب الأمر".
ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد 1 لأوكرانيا وتبحث مع قطر شراء دبابات جيبارد
أفادت صحيفة زود دويتشه تسايتونج بأن الحكومة الألمانية وافقت على تسليم دبابات ليوبارد 1 لأوكرانيا من المخزونات الصناعية وأنها تجري محادثات مع قطر لإعادة شراء 15 دبابة من طراز جيبارد لإرسالها إلى كييف.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا يمكن أن يتم في أي وقت بمجرد إصلاح الدبابات.
وأضافت أن شركتي راينميتال وفلنسبورجر فارتسوجبو تريدان إصلاح وتجديد عشرات من دبابات ليوبارد 1 ويمكنهما إمداد أوكرانيا بها إذا كانت على استعداد لشرائها.
وقالت الصحيفة إن عددا من المسؤولين الألمان ناقشوا مع وزارة الخارجية القطرية إمكانية شراء 15 دبابة جيبارد اشترتها الدوحة لتأمين الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، مضيفة أن برلين تحاول الحصول على مزيد من الذخيرة من قطر.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس قوله "لقد أثبتت دبابات جيبارد فعاليتها بشكل جيد جدا خلال الحرب في أوكرانيا. إذا تمكنا من الحصول على المزيد من الشركاء هنا، فسيساعد هذا الأوكرانيين بالتأكيد".
زيلينسكي: كييف تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي "هذا العام"
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن بلاده التي تواجه غزوا خارجيا تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي بعد محادثات مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين "أعتقد أن أوكرانيا تستحق أن تبدأ هذا العام مفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم "حافزا" للقتال ضد القوات الروسية.
وتستضيف كييف الجمعة قمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وفي حزيران/يونيو العام الماضي، منح زعماء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية دولة مرشحة للانضمام الى التكتل بعد أشهر فقط من إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى هذه الدولة الموالية للغرب.
لكن الطريق إلى العضوية الكاملة لا يزال طويلا على الرغم من تفاؤل كييف، وقد يستغرق سنوات.
وأشار زيلينسكي الى أن المسؤولين الأوكرانيين والاتحاد الأوروبي لديهما تفاهم "متبادل"، مضيفا "فقط أوكرانيا قوية واتحاد أوروبي قوي بإمكانهما حماية الحياة التي نقدّرها".
وطالب الزعيم الأوكراني بزيادة الضغط العالمي على روسيا، قائلا إن "العدو في مرحلة معينة تتضح من خلالها الهزيمة الاستراتيجية لروسيا (...) لكن من الناحية التكتيكية، لا تزال لديه الموارد لمحاولة تنفيذ أعمال هجومية".
وكتبت فون دير لايين على تويتر أن أوكرانيا "تتخذ خطوات ملحوظة إلى الأمام للوفاء بتوصياتنا، بينما تحارب الغزو في الوقت نفسه".
وجاءت المحادثات الخميس غداة توسيع أوكرانيا جهودها في مكافحة الفساد من خلال دهم منزلي أحد الأثرياء ووزير داخلية سابق، وهي مسألة رئيسية لحصول كييف على الموافقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كييف تتهم موسكو باستغلال جنسيّ لأطفال أوكرانيين
اتهم مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، الخميس روسيا بخطف أطفال من بلاده بهدف استغلالهم جنسيا.
وقال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينتس في رسالة على تلغرام إن "حسابات (على تطبيق تلغرام) تكشف أن الروس يخطفون أطفالا أوكرانيين ويصورون معهم مقاطع فيديو جنسية".
واضاف "مثلا، إنهم يعرضون فتى أوكرانيا مقابل 250 الف روبل (أكثر من 3200 يورو)"، لافتا الى أن الأمر يتصل بفتى يتيم.
ونشر لوبينتس مقطعا من تبادل على الانترنت بين شخصين يناقشان إشراك هذا الفتى في تصوير فيلم إباحي للأطفال.
وكتب أحدهما "إنه من اوكرانيا، من دار للايتام، لا أهل له"، مضيفا "نأتي بأطفال لهذا النوع من العمل. إنه ليس الأول الذي نجلبه".
ولم يوضح المفوض كيفية حصوله على هذا التبادل. ودعا الشرطة والقضاء الأوكرانيين الى اتخاذ "التدابير الملائمة للعثور على المذنبين ومعاقبتهم".
واضاف أن "روسيا الاتحادية تخطف وتقتل وترحل وتغتصب أطفالنا بمكر. كيف يمكن أن يحصل ذلك في عالم اليوم؟".
والجرائم بحق الأطفال شائعة في روسيا، وبينها الانتهاكات الجنسية.
وتتهم أوكرنيا القوات الروسية بأنها خطفت واقتادت آلاف الاطفال الى المناطق التي تسيطر عليها.
وفي أيلول/سبتمبر، اتهم محققون في الأمم المتحدة موسكو بارتكاب جرائم حرب "على نطاق واسع" في أوكرانيا، وخصوصا أعمال تعذيب وعنف جنسي.