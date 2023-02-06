بيان: القوات الإسرائيلية تقتل عدداً من المسلحين خلال مداهمة بالضفة الغربية

ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين خلال مداهمة لمخيم للاجئين بالقرب من مدينة أريحا يوم الإثنين بهدف اعتقال نشطاء مشتبه بهم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال البيان إن أهداف المداهمة هم مشتبه بهم في محاولة هجوم على مطعم في مستوطنة فيريد يريحو الإسرائيلية في 28 يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة أصيبوا أحدهم حالته حرجة دون تفاصيل عن سقوط أي قتلى.

وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن خمسة فلسطينيين على الأقل قتلوا خلال المداهمة.

وجاءت المداهمة وسط فترة تفاقم فيها التوتر بشدة مما أثار مخاوف من احتمالات المزيد من التصعيد في العنف وأدى لدعوات للتهدئة للجانبين من الولايات المتحدة وهيئات دولية منها الأمم المتحدة.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات في الضفة الغربية منذ أشهر إثر موجة من الهجمات في إسرائيل العام الماضي، ووضعت القوات في حالة تأهب مرتفعة بعد أن قتل مسلح فلسطيني سبعة قرب كنيس في 27 يناير كانون الثاني بالقرب من مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مداهمة يوم الإثنين لمخيم عقبة جبر استهدفت اعتقال مجموعة من المسلحين المنتمين لحماس، التي تدير قطاع غزة، وذكرت أنهم تحصنوا داخل منزل في المخيم ويخططون لتنفيذ مزيد من العمليات بعد محاولة الهجوم على المطعم. وأضاف الجيش في بيانه على تويتر أن العملية كانت مشتركة مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية "الشين بيت".

وفي تصريح صحفي له تعقيبا على ما حدث في أريحا، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن "توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالا عليه".

وفي 28 يناير كانون الثاني، قالت السلطات الإسرائيلية إن مسلحَيْن ظهرا في مطعم في مستوطنة فيريد يريحو حيث كان هناك نحو 30 شخصا من رواد المطعم لكنهما فرا قبل تنفيذ الهجوم بسبب تعطل في أحد الأسلحة.