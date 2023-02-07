توقيف أربعة اشخاص في تركيا بعد نشر رسائل "استفزازية" على الشبكات الاجتماعية تتعلق بالزلزال

أوقف أربعة أشخاص في تركيا الثلاثاء بعد نشر رسائل "استفزازية" على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا الاثنين وبلغت قوته 7,8 درجات، على ما أعلنت الشرطة.

تسبب الزلزال الذي تلته هزات ارتدادية شديدة، بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في تركيا وسوريا، كما تسبب في إصابة وتشريد الآلاف وسط البرد القارس.

وقالت الشرطة في بيان إن الأشخاص الأربعة أوقفوا بعدما رصد عناصرها حسابات، تقوم ببث "منشورات استفزازية تهدف إلى إثارة الخوف والذعر"، دون أن تذكر أي تفاصيل تتعلق بمضمونها، واشارت إلى استمرار البحث بشكل أوسع على الشبكات الاجتماعية.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي التركية بمنشورات، لأشخاص يشكون من قلة جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا في مناطقهم، خصوصا في هاتاي. وأكد بيان الشرطة أنه "يجري التحقق بشكل فوري من العنوان والمعلومات المتعلقة بموقع المواطنين، الذين يطلبون المساعدة ويتم التنسيق".

وكانت تركيا أقرت في تشرين الأول/أكتوبر قانون "التضليل الإعلامي" والذي ينص على معاقبة ناشري "الأخبار الكاذبة"، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.