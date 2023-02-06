شاهد: ناجون من الزلزال يتلقون العلاج بمستشفى في ريف إدلب

تواصل فرق الإنقاذ السورية نقل الناجين الجرحى إلى مستشفى في ريف إدلب الغربي بعد زلزال قوي بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، وأسفر عن سقوط مئات المباني وقتل أكثر من 1000 شخص في سوريا.

ويعتقد أن المئات لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع قيام عمال الإنقاذ بتفتيش أكوام الحطام في المدن والبلدات في جميع أنحاء المنطقة.

وعلى جانبي الحدود، هرع السكان خارج منازلهم بملابس النوم بسبب الزلزال الذي حدث قبل الفجر واندفعوا للخارج في ليلة شتوية باردة وممطرة ومثلجة، حيث سوت المباني بالأرض واستمرت الهزات الارتدادية القوية.

وقال أسامة عبد الحميد الذي أصيب مع زوجته وأطفاله الثلاثة بعد انهيار المبنى "لم ينج أحد من الطوابق الثلاثة الأخرى".

وأضاف والدموع في عينيه: "لقد ولدت من جديد، الحمد لله".

وتعج المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا بنحو 4 ملايين شخص نزحوا من أجزاء أخرى من البلاد بسبب القتال.

يعيش الكثير منهم في مبان دمرت بالفعل من جراء القصف في الماضي.